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ВТБ сообщил о рекордном росте спроса на рублевые депозиты в ноябре

ВТБ: спрос на рублевые депозиты в ноябре побил рекорды марта-апреля 2022 года
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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В ноябре портфель рублевых депозитов ВТБ после повышения ставок вырос более чем на 360 млрд рублей и превысил 4 трлн рублей. Это на 65% выше показателя за март и в 1,5 раза — апрель 2022 года, когда ставки по вкладам на рынке превышали 20%. Об этом сообщил 5 декабря заместитель президента-председателя правления банка Георгий Горшков в преддверии 14-ого инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!».

«В конце года на рынке привлечения традиционно наступает высокий сезон, но из-за планомерного роста ставок пиковая активность вкладчиков в этом году началась досрочно. Ноябрь стал максимально «горячим» с точки зрения клиентской активности – причем этот тренд характерен не только для ВТБ, который растет сейчас быстрее рынка, но и для других игроков», — отметил он.

Горшков рассказал, что граждане снижают кредитную активность и переходят на сберегательную модель поведения. По его словам, этому способствуют максимально высокие за последние 1,5 года ставки.

«Мы ожидаем, что в декабре на фоне выплат по итогам года, а также запуска традиционных сезонных акций активность вкладчиков продолжит расти опережающими темпами, в результате чего портфель привлеченных средств в целом на рынке превысит 43 трлн рублей», — спрогнозировал он.

В то же время Всероссийский центр изучения общественного мнения представил результаты мониторингового опроса россиян о банках и банковских вкладах. Согласно данным ВЦИОМ, с 2009 года уровень доверия граждан к финансовым организациям вырос в два раза и достиг максимума: 46% респондентов ответили, что доверяли и доверяют банкам, еще 6% заявили, что стали больше доверять в последние три года. При этом вклады есть практически у каждого третьего россиянина (30%) — показатель стал максимальным за последние десять лет (в 2013 году — 28%, 2017 году — 25%).

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Накануне основатель агентства семейных финансов InvestArt advisors Алексей Родин рассказал, что в случае досрочного закрытия вклада банки не вправе штрафовать клиента и применять к нему санкции. Однако вкладчику могут пересчитать начисленные проценты, добавил он.

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