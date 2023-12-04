Финансист предупредил о потере дохода при досрочном снятии вклада

В случае досрочного закрытия вклада банки не вправе штрафовать клиента и применять к нему санкции. Тем не менее вкладчику могут пересчитать начисленные проценты. Об этом 4 декабря сообщает основатель агентства семейных финансов InvestArt advisors Алексей Родин.

Как правило, при досрочном погашении вклада начисленные проценты банк пересчитывает по ставке 0,01%.

«Таким образом, вкладчик ничего не теряет, кроме суммы процентов, на которую надеялся, но и фактически не зарабатывает», ― заявил Родин в беседе с агентством «Прайм».

В случае, если вкладчик уже потратил начисленные проценты, то при досрочном закрытии счета банк пересчитает ставку и вернет сумму за вычетом начисленных ранее процентов. При этом некоторые банки предлагают вклады, которые позволяют снимать досрочно суммы, превышающие неснижаемый остаток.

«В некоторых банках также действуют различные льготные условия, если у клиента открыт вклад. Например, банки предлагают бесплатное обслуживание дебетовой карты или более низкие проценты по кредиту», ― объяснил эксперт.

В июле президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому с 1 января 2024 года в стране будет запущена новая программа долгосрочных сбережений граждан.

Согласно закону, участие в программе будет добровольным, и для него надо заключить договор с негосударственным пенсионным фондом (НПФ) не менее чем на 15 лет, при этом доступно заключение соглашений с различными НПФ.

Долгосрочные сбережения будут формироваться гражданами РФ из своих средств и из ранее накопленных пенсионных накоплений, средства сможет вносить и работодатель. Сбережения застрахуют, как и банковские вклады, но на сумму в два раза больше — 2,8 млн рублей.