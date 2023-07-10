В России с 1 января 2024 года запустят программу долгосрочных сбережений граждан

Президент России Владимир Путин 10 июля подписал закон, согласно которому с 1 января 2024 года в стране будет запущена новая программа долгосрочных сбережений граждан. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации.

Согласно закону, участие в программе будет добровольным и для него надо заключить договор с негосударственным пенсионным фондом (НПФ) не менее чем на 15 лет, при этом доступно заключение соглашений с различными НПФ.

Долгосрочные сбережения будут формироваться гражданами РФ из своих средств и из ранее накопленных пенсионных накоплений, средства сможет вносить и работодатель. Сбережения застрахуют как и банковские вклады, но на сумму в два раза больше — 2,8 млн рублей.

Через 15 лет после участия в такой программе или по достижении возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин россияне получат право на периодические выплаты: по выбору участника, либо на срок не менее 10 лет, либо пожизненно.

Также будет возможность забрать средства досрочно, при этом без потери дохода это можно будет сделать лишь при особых жизненных ситуациях. Речь идет, к примеру, об оплате дорогостоящего лечения для участвующего в программе и при потере кормильца.

23 июня выяснилось, что с 1 сентября 2023 года ЦБ ужесточает регулирование выдачи необеспеченных потребкредитов через повышение надбавок к коэффициентам риска. Мера будет действительна параллельно с более жесткими макропруденциальными лимитами на предоставление кредитов заемщикам с показателем долговой нагрузки более 80% и на срок свыше пяти лет.

В начале июня появилась информация о том, что Центробанк отказался от установления максимального срока в пять лет для необеспеченных потребительских кредитов. Это следует из поправок ко второму чтению законопроекта об изменениях в закон «О потребкредите».

В январе в Ассоциации банков РФ выступили против инициативы о запрете кредитным организациям включать страховки в тело потребкредита без предоставления заемщикам альтернативного пути ее оплаты.

В организации тогда сказали, что регулирование потребительского кредитования сейчас уже избыточно.