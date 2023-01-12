Реклама
Прямой эфир
Мир
Варшава намерена потребовать от ЕС возврата пошлин на украинскую сельхозпродукцию
Происшествия
Самолет рейса Бангкок-Москва экстренно сел в Самарканде из-за драки на борту
Мир
В конгрессе США призвали расследовать обнаружение секретных бумаг у Байдена
Мир
В Стамбуле откроют посвященный Эрдогану музей
Общество
Суд Санкт-Петербурга отпустил из СИЗО совладельца «Рив Гош» Мейера
Армия
СМИ узнали о потере ВСУ около 200 человек после попытки контратаки Соледара
Мир
Зеленский пообещал быстрое и беспрерывное снабжение войск ВСУ в Артемовске
Мир
Киевский эксперт заявил о тупике для Зеленского после взятия Россией Соледара
Мир
Палата представителей конгресса США запретила продавать нефть из резервов Китаю
Общество
Синоптики пообещали в Центральной России ветер и снег с дождем на Крещение
Мир
В США признали значительные успехи России в борьбе с НАТО на Украине
Мир
Новый пакет секретных документов найден в гараже Байдена

В АБР прокомментировали инициативу о страховках в потребкредите

В АБР выступили против инициативы о запрете банкам включать страховки в тело потребкредита без альтернативы при оплате
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Ассоциации банков России (АБР) выступили против инициативы о запрете кредитным организациям включать страховки в тело потребкредита без предоставления заемщикам альтернативного пути ее оплаты. Об этом «Известиям» рассказали в ассоциации 12 января, уточнив, что регулирование потребительского кредитования в настоящее время уже избыточно.

Рассрочный ответ: ЦБ решил бороться с маскировкой займов под оплату частями
Почему регулятор обеспокоен активным развитием нового сервиса банков и ритейла

Там отметили, что за девять месяцев 2022 года количество жалоб на банки за мисселинг (недобросовестная практика в сфере финансов) составило всего несколько тысяч — около 1,3% от общего количества жалоб, поступивших в Центробанк (ЦБ).

«С учетом миллионов заключенных договоров потребительского кредитования за этот период это сигнал о том, что рынок в целом ведет себя по-джентльменски. А снижение количества жалоб по этой тематике на 30% в 2022 году по сравнению с 2021 годом показывает, что рынок самостоятельно решает этот вопрос», — заявили в ассоциации.

Кроме того, там подчеркнули, что у клиента всегда есть выбор — покупать страховку или нет, оплачивать ее из собственных средств или заемных. В ассоциации добавили, что с точки зрения клиентского пути клиенту самому понятнее и проще всё сделать в одной точке разом. И если потребитель обращается за кредитом, то, скорее всего, у него нет свободных средств, например, на каско.

«Мы в целом против запретов, тем более что регулирование потребкредитования на сегодня уже избыточно. Если кто-то из участников рынка на местах перегибает палку, то у надзорных органов есть соответствующие инструменты воздействия», — подчеркнули в АБР.

В ассоциации также считают, что при проведении исследований перед запуском новых регуляторных изменений надо проверять, что рынок не находится в состоянии уже принятых, но еще не вступивших в силу изменений или вступивших, но находящихся в стадии внедрения, которые направлены на решение исследуемых проблем.

«Иначе мы можем получить несколько параллельных регулирований одной и той же проблемы. В IV квартале прошлого года как раз были опубликованы новые зарегистрированные Минюстом правила продажи страховок при потребкредитовании», — напомнили в АБР.

Ранее в этот день издание «Коммерсант» написало, что защитники прав потребителей предложили запретить банкам включать страховки в тело потребкредита без альтернативного пути оплаты.

Финансовый уполномоченный Денис Новак рассказал «Известиям», что реализация идеи поможет сузить возможности для недобросовестного навязывания услуг, но полностью исключить эту практику не позволит.

27 декабря прошлого года ЦБ сообщил, что предлагает ввести новую категорию потребительских кредитов для заемщиков с финансовым положением ниже среднего.

В конце ноября 2022-го директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова заявила, что регулятор видит ухудшение стандартов потребительского кредитования со стороны банков.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023