В АБР прокомментировали инициативу о страховках в потребкредите

В Ассоциации банков России (АБР) выступили против инициативы о запрете кредитным организациям включать страховки в тело потребкредита без предоставления заемщикам альтернативного пути ее оплаты. Об этом «Известиям» рассказали в ассоциации 12 января, уточнив, что регулирование потребительского кредитования в настоящее время уже избыточно.

Там отметили, что за девять месяцев 2022 года количество жалоб на банки за мисселинг (недобросовестная практика в сфере финансов) составило всего несколько тысяч — около 1,3% от общего количества жалоб, поступивших в Центробанк (ЦБ).

«С учетом миллионов заключенных договоров потребительского кредитования за этот период это сигнал о том, что рынок в целом ведет себя по-джентльменски. А снижение количества жалоб по этой тематике на 30% в 2022 году по сравнению с 2021 годом показывает, что рынок самостоятельно решает этот вопрос», — заявили в ассоциации.

Кроме того, там подчеркнули, что у клиента всегда есть выбор — покупать страховку или нет, оплачивать ее из собственных средств или заемных. В ассоциации добавили, что с точки зрения клиентского пути клиенту самому понятнее и проще всё сделать в одной точке разом. И если потребитель обращается за кредитом, то, скорее всего, у него нет свободных средств, например, на каско.

«Мы в целом против запретов, тем более что регулирование потребкредитования на сегодня уже избыточно. Если кто-то из участников рынка на местах перегибает палку, то у надзорных органов есть соответствующие инструменты воздействия», — подчеркнули в АБР.

В ассоциации также считают, что при проведении исследований перед запуском новых регуляторных изменений надо проверять, что рынок не находится в состоянии уже принятых, но еще не вступивших в силу изменений или вступивших, но находящихся в стадии внедрения, которые направлены на решение исследуемых проблем.

«Иначе мы можем получить несколько параллельных регулирований одной и той же проблемы. В IV квартале прошлого года как раз были опубликованы новые зарегистрированные Минюстом правила продажи страховок при потребкредитовании», — напомнили в АБР.

Ранее в этот день издание «Коммерсант» написало, что защитники прав потребителей предложили запретить банкам включать страховки в тело потребкредита без альтернативного пути оплаты.

Финансовый уполномоченный Денис Новак рассказал «Известиям», что реализация идеи поможет сузить возможности для недобросовестного навязывания услуг, но полностью исключить эту практику не позволит.

27 декабря прошлого года ЦБ сообщил, что предлагает ввести новую категорию потребительских кредитов для заемщиков с финансовым положением ниже среднего.

В конце ноября 2022-го директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова заявила, что регулятор видит ухудшение стандартов потребительского кредитования со стороны банков.