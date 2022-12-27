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ЦБ предложил ввести новую категорию потребительских кредитов

ЦБ: для заемщиков с финансовым положением ниже среднего можно ввести новый вид потребкредита
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Центробанк России предлагает ввести новую категорию потребительских кредитов для заемщиков с финансовым положением ниже среднего, говорится в докладе, опубликованном на сайте регулятора 27 декабря.

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ЦБ предлагает рассматривать в качестве заемщиков таких граждан, у которых еще остается возможность регулярно обслуживать долг.

«Часть заемщиков, которые раньше были вынуждены обращаться к микрофинансовым организациям или серым кредиторам <...> могут получить кредиты в банках и тем самым сократят свои расходы», — отметили в Центробанке.

В ноябре директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова сообщила, что регулятор видит ухудшение стандартов потребительского кредитования со стороны банков.

В том же месяце заместитель генерального директора одного из финансовых маркетплейсов Алексей Грибков заявил, что перед оформлением кредита необходимо улучшить свой персональный рейтинг, чтобы получить лучшее предложение от банка.

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