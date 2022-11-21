Эксперт назвал способ получить от банка лучшее кредитное предложение

Заместитель генерального директора одного из финансовых маркетплейсов Алексей Грибков рассказал, как получить лучшее предложение от банка при оформлении кредита.

В беседе с RT 20 ноября эксперт отметил, что в настоящее время рынок кредитования для физических лиц оперативно восстанавливается. По прогнозам специалиста, 2023 год для кредитования «пройдет схоже с 2020 и 2022 годами, если не будет провалов и катаклизмов».

Кроме того, по его словам, отмечается возвращение спроса по кредитам к прежним показателям.

Для того чтобы претендовать на лучшие условия от банков, следует улучшить свой кредитный рейтинг. Прежде всего необходимо узнать свой текущий показатель в мобильном приложении крупных банков или через финансовые маркетплейсы. По словам Грибкова, чем он выше, тем больше шансов получить наиболее выгодное предложение.

Для того чтобы повысить рейтинг, следует своевременно выплачивать открытые кредиты, закрывать кредитную карту в беспроцентный период. Если кредитная история отсутствует, стоит оформить рассрочку на нужный товар и вовремя закрыть ее, чтобы показать свою ответственную позицию по выплатам. Также эксперт призвал не обращаться за микрокредитами, отмечает телеканал «Звезда».

После этого, по словам эксперта, стоит определиться с видом потребительского кредита. Если кредит целевой, банк выдает деньги на конкретную цель, например автомобиль. В этом случае придется оформить на него залог, чтобы получить хорошие условия. При нецелевом кредите такой необходимости нет: банк не будет узнавать, на что именно берутся средства.

«При целевом кредите обычно ниже ставка, он выгоднее для заемщика, у которого есть четкая цель кредитования», — отметил специалист.

18 ноября сайт aif.ru сообщал, что в ноябре аналитики крупнейших банков России зафиксировали тренд по восстановлению рынка розничного кредитования. За первую половину месяца физлица увеличили спрос на кредиты на 27% по сравнению с первой половиной октября и на 14% — с первой половиной сентября. По оценкам специалистов, всего во втором полугодии продажи розничных кредитов на рынке могут вырасти более чем в 1,5 раза по сравнению с первым.

5 ноября «Известия» со ссылкой на экспертов федеральной компании «Этажи» сообщили, что почти половина отказов в выдаче ипотеки связана с проблемной кредитной историей потенциального заемщика.

Так, по данным аналитиков, 47% отказов банков от выдачи ипотеки связано с проблемной кредитной историей потенциального заемщика, еще 18% — с кредитной историей и отсутствием подтверждения указанного в заявке места работы. 11% отказов составляют совокупность двух факторов: плохая кредитная история и собственный бизнес.

В банках рассказали, что 10% не выдают ипотеку из-за наличия иностранного гражданства при неподтвержденном месте работы, отмечает телеканал «360».

В октябре премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что действие программы семейной ипотеки продлевается до июля 2024 года. Решение приняли по поручению президента, чтобы большее количество молодых родителей могли купить собственное жилье, пишет НСН.

В сентябре сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский перечислил способы облегчить себе получение кредита. Способствовать одобрению кредита будут «постоянный и достаточно высокий доход, средства на счетах и в депозитах этого же банка или выписка из другой кредитной организации, а также наличие поручителей», пишет Life.ru.

Кроме того, для получения займа будет нужно закрыть все текущие задолженности.