В ЦБ России отметили ухудшение стандартов потребкредитования со стороны банков

ЦБ России видит ухудшение стандартов потребительского кредитования со стороны банков. Об этом сообщила 23 ноября директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова.

Она уточнила, что качество кредитов пока лучше, чем в пандемию.

«Доля реструктурированной задолженности существенно ниже, чем в пандемию. <...> Но тем не менее мы видим ухудшение стандартов кредитования, то есть банки достаточно быстро возвращаются к своему стандартному риск-аппетиту», — сказала она на конференции Ассоциации российских банков (АРБ).

Несколько дней назад зам генерального директора одного из финансовых маркетплейсов Алексей Грибков заявил, что перед оформлением кредита необходимо улучшить свой персональный рейтинг, чтобы получить лучшее предложение от банка.

В начале ноября директор департамента розничных рисков банка «Зенит» Александр Шорников в разговоре с «Известиями» отмечал, что на качество оценки кредитной истории банком наличие одной карты не повлияет при соблюдении условий обслуживания и отсутствия недоплаты, к примеру из-за пропущенной комиссии.

В конце октября преподаватель Финансового университета при правительстве России Кирилл Данилов напомнил о штрафах за ненадлежащую трату кредитов.