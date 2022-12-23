Занять себе: число кредиток рекордно выросло

В России портфель кредитных карт в III квартале увеличился на 2,2 млн , достигнув 45,2 млн штук. Такой прирост оказался рекордным за последние 10 лет , следует из данных ЦБ, которые проанализировали «Известия». Всплеск обусловлен переходом клиентов банков на карты «Мир» и снижением ставок на рынке , объясняют в бюро кредитных историй. Удобство использования, повышенные кешбэки и агрессивная реклама с привлечением медийных лиц также вносят лепту в рост числа кредиток, указали эксперты. Как банки управляют риском, какие сейчас ставки и в чем опасность такого продукта — в материале «Известий» .

Бремя денег

В III квартале этого года портфель кредиток пополнился 2,2 млн новых карт , достигнув к 1 октября 45,2 млн штук, говорится в данных Центробанка. Это максимальный прирост с 2012-го, когда в I квартале показатель увеличился на аналогичную цифру и составил 24,7 млн .

Рекордный рост выдачи таких карт «Известиям» подтвердили в бюро кредитных историй. Этот рынок в последние месяцы развивается семимильными шагами , рассказал гендиректор БКИ «Скоринг Бюро» (ранее «Эквифакс») Олег Лагуткин.

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— В целом рост числа кредиток у россиян объясняется переходом на карты национальной платежной системы «Мир», а также желанием граждан иметь резервы заемных средств и инфляционными ожиданиями населения, — пояснил Олег Лагуткин.

Действительно, в III квартале этого года зарегистрирована рекордная выдача новых карт с доступом к заемным средствам , отметил и директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексей Волков. Рост их числа прежде всего объясняется снижением ключевого показателя ЦБ и последовавшим сокращением рыночных ставок . С другой стороны, кредитки интересны и самим гражданам прежде всего в силу своей технологичности и удобства, а также льготных периодов и кешбэков, подчеркнул он.

— Также надо учитывать, что в условиях общей неопределенности с помощью такого инструмента, как лимит по картам, банки могут эффективно управлять кредитным риском . При выдаче новых карт в III квартале организации-эмитенты сохраняли низкий аппетит к риску с диверсификацией относительно доступных лимитов. Так, среднее значение персонального кредитного рейтинга всех держателей карт долгое время находится на уровне 466 баллов при минимальном и максимальном значениях — 1 и 999 соответственно, — рассказал Алексей Волков.

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В крупных банках «Известиям» рассказали об увеличении выдач кредиток в диапазоне 10–24%. В РНКБ отметили, что в III квартале количество оформленных карт выросло по сравнению со II на 24%, а средний чек по лимитам — на 23% . Рост спроса на них обусловлен преимуществами этого продукта по сравнению с традиционными кредитами наличными, их используют в качестве «запасного кошелька», пояснили там. Выдачи кредиток увеличились на 18% в количестве и на 23% по сумме лимитов, сообщили в «Открытии» , добавив, что главный фактор такой динамики — акции для клиентов. В ВТБ поделились, что у них число оформлений выросло на 10% в июле–сентябре по сравнению с апрелем–июнем, но резких колебаний среднего размера лимитов не наблюдалось. Положительную динамику по росту спроса и выдач аналогичных продуктов отметили в ПСБ, Росбанке, Совкомбанке и УБРиР .

«Известия» направили запрос в ЦБ.

Погашением красен

Кредитка — самый простой в получении продукт займа , отметил финансовый эксперт, автор Telegram-канала «Экономизм» Алексей Кричевский. При грамотном использовании она значительно полезнее потребссуды, поскольку там есть беспроцентный период, возобновляемый кредитный лимит , который может расти при аккуратном использовании без просрочек, а также кешбэк в виде бонусов вплоть до миль для полетов или литров для заправки , пояснил он.

По словам аналитика банковских рейтингов Национального рейтингового агентства Наталии Богомоловой, безналичные платежи становятся более удобными и их объемы растут, а кредитки как раз и нацелены на такие операции , так как за снятие кеша в большинстве случаев взимается комиссия. К основным факторам, оказавшим влияние на увеличение портфелей банков по этому инструменту, можно отнести агрессивную рекламу с привлечением медийных лиц, рост предложений кредиток как бесплатного бонуса к любому банковскому продукту в качестве запасного кошелька, повышенные кешбэки и удобство их использования, указала она.

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— На рост спроса на карты может также влиять снижение платежеспособности населения и желание граждан улучшить кредитную историю с целью получения более крупных сумм в банке, — допустила эксперт.

На наличие скрытых рисков в период падения доходов обратил внимание доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко. Он рекомендовал, прежде чем оформлять такую карту, трезво оценить необходимость в ней и возможности обслуживания. А при выборе тщательнее смотреть на условия тарифа, бонусы и полную стоимость кредита . Алексей Кричевский также добавил: если заемщик вдруг забывает внести нужный платеж и допускает просрочку, то это скажется на его кредитном рейтинге .

— Этот банковский продукт исторически считается наиболее рискованным типом кредитования, и возможные невозвраты закладываются в высокие проценты . А в случае кризисных сценариев банки существенно ужесточают риск-политику именно по таким картам. Финансовые организации опасаются снижения качества заемщиков на фоне нестабильной экономической ситуации и не увеличивают лимиты кредитования , стараясь поддерживать выдачи за счет количественного увеличения при меньших лимитах, — подчеркнула Наталия Богомолова.