Занять себе: число кредиток рекордно выросло
В России портфель кредитных карт в III квартале увеличился на 2,2 млн, достигнув 45,2 млн штук. Такой прирост оказался рекордным за последние 10 лет, следует из данных ЦБ, которые проанализировали «Известия». Всплеск обусловлен переходом клиентов банков на карты «Мир» и снижением ставок на рынке, объясняют в бюро кредитных историй. Удобство использования, повышенные кешбэки и агрессивная реклама с привлечением медийных лиц также вносят лепту в рост числа кредиток, указали эксперты. Как банки управляют риском, какие сейчас ставки и в чем опасность такого продукта — в материале «Известий».
Бремя денег
В III квартале этого года портфель кредиток пополнился 2,2 млн новых карт, достигнув к 1 октября 45,2 млн штук, говорится в данных Центробанка. Это максимальный прирост с 2012-го, когда в I квартале показатель увеличился на аналогичную цифру и составил 24,7 млн.
Рекордный рост выдачи таких карт «Известиям» подтвердили в бюро кредитных историй. Этот рынок в последние месяцы развивается семимильными шагами, рассказал гендиректор БКИ «Скоринг Бюро» (ранее «Эквифакс») Олег Лагуткин.
— В целом рост числа кредиток у россиян объясняется переходом на карты национальной платежной системы «Мир», а также желанием граждан иметь резервы заемных средств и инфляционными ожиданиями населения, — пояснил Олег Лагуткин.
Действительно, в III квартале этого года зарегистрирована рекордная выдача новых карт с доступом к заемным средствам, отметил и директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексей Волков. Рост их числа прежде всего объясняется снижением ключевого показателя ЦБ и последовавшим сокращением рыночных ставок. С другой стороны, кредитки интересны и самим гражданам прежде всего в силу своей технологичности и удобства, а также льготных периодов и кешбэков, подчеркнул он.
— Также надо учитывать, что в условиях общей неопределенности с помощью такого инструмента, как лимит по картам, банки могут эффективно управлять кредитным риском. При выдаче новых карт в III квартале организации-эмитенты сохраняли низкий аппетит к риску с диверсификацией относительно доступных лимитов. Так, среднее значение персонального кредитного рейтинга всех держателей карт долгое время находится на уровне 466 баллов при минимальном и максимальном значениях — 1 и 999 соответственно, — рассказал Алексей Волков.
В крупных банках «Известиям» рассказали об увеличении выдач кредиток в диапазоне 10–24%. В РНКБ отметили, что в III квартале количество оформленных карт выросло по сравнению со II на 24%, а средний чек по лимитам — на 23%. Рост спроса на них обусловлен преимуществами этого продукта по сравнению с традиционными кредитами наличными, их используют в качестве «запасного кошелька», пояснили там. Выдачи кредиток увеличились на 18% в количестве и на 23% по сумме лимитов, сообщили в «Открытии», добавив, что главный фактор такой динамики — акции для клиентов. В ВТБ поделились, что у них число оформлений выросло на 10% в июле–сентябре по сравнению с апрелем–июнем, но резких колебаний среднего размера лимитов не наблюдалось. Положительную динамику по росту спроса и выдач аналогичных продуктов отметили в ПСБ, Росбанке, Совкомбанке и УБРиР.
«Известия» направили запрос в ЦБ.
Погашением красен
Кредитка — самый простой в получении продукт займа, отметил финансовый эксперт, автор Telegram-канала «Экономизм» Алексей Кричевский. При грамотном использовании она значительно полезнее потребссуды, поскольку там есть беспроцентный период, возобновляемый кредитный лимит, который может расти при аккуратном использовании без просрочек, а также кешбэк в виде бонусов вплоть до миль для полетов или литров для заправки, пояснил он.
По словам аналитика банковских рейтингов Национального рейтингового агентства Наталии Богомоловой, безналичные платежи становятся более удобными и их объемы растут, а кредитки как раз и нацелены на такие операции, так как за снятие кеша в большинстве случаев взимается комиссия. К основным факторам, оказавшим влияние на увеличение портфелей банков по этому инструменту, можно отнести агрессивную рекламу с привлечением медийных лиц, рост предложений кредиток как бесплатного бонуса к любому банковскому продукту в качестве запасного кошелька, повышенные кешбэки и удобство их использования, указала она.
— На рост спроса на карты может также влиять снижение платежеспособности населения и желание граждан улучшить кредитную историю с целью получения более крупных сумм в банке, — допустила эксперт.
На наличие скрытых рисков в период падения доходов обратил внимание доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко. Он рекомендовал, прежде чем оформлять такую карту, трезво оценить необходимость в ней и возможности обслуживания. А при выборе тщательнее смотреть на условия тарифа, бонусы и полную стоимость кредита. Алексей Кричевский также добавил: если заемщик вдруг забывает внести нужный платеж и допускает просрочку, то это скажется на его кредитном рейтинге.
— Этот банковский продукт исторически считается наиболее рискованным типом кредитования, и возможные невозвраты закладываются в высокие проценты. А в случае кризисных сценариев банки существенно ужесточают риск-политику именно по таким картам. Финансовые организации опасаются снижения качества заемщиков на фоне нестабильной экономической ситуации и не увеличивают лимиты кредитования, стараясь поддерживать выдачи за счет количественного увеличения при меньших лимитах, — подчеркнула Наталия Богомолова.
Процентные ставки по таким картам сейчас варьируются в диапазоне 11,99–69,99%. В ВТБ, ПСБ поделились, что в предновогодний период традиционно наблюдают повышенный спрос на продукты и ожидают роста трат по кредиткам.