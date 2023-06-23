ЦБ России ужесточит с 1 сентября регулирование выдачи необеспеченных потребкредитов
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- ЦБ России ужесточит с 1 сентября регулирование выдачи необеспеченных потребкредитов
Банк России с 1 сентября 2023 года ужесточает регулирование выдачи необеспеченных потребкредитов через повышение надбавок к коэффициентам риска. Об этом 23 июня сообщается на сайте регулятора.
«Мера направлена на накопление макропруденциального запаса капитала и повышение устойчивости банков в случае роста потерь по потребительским кредитам», — говорится в заявлении.
Мера будет действовать параллельно с более жесткими макропруденциальными лимитами на предоставление кредитов заемщикам с показателем долговой нагрузки более 80% и на срок свыше пяти лет.
Эти лимиты начнут действовать в III квартале 2023 года.
В начале июня стало известно, что Центробанк отказался от того, чтобы установить максимальный срок в пять лет для необеспеченных потребительских кредитов. Это следует из поправок ко второму чтению законопроекта об изменениях в закон «О потребкредите…».
Кроме того, в январе в Ассоциации банков России выступили против инициативы о запрете кредитным организациям включать страховки в тело потребкредита без предоставления заемщикам альтернативного пути ее оплаты.
В организации тогда объясняли, что регулирование потребительского кредитования в настоящее время уже избыточно.