ЦБ России ужесточит с 1 сентября регулирование выдачи необеспеченных потребкредитов

Банк России с 1 сентября 2023 года ужесточает регулирование выдачи необеспеченных потребкредитов через повышение надбавок к коэффициентам риска. Об этом 23 июня сообщается на сайте регулятора.

«Мера направлена на накопление макропруденциального запаса капитала и повышение устойчивости банков в случае роста потерь по потребительским кредитам», — говорится в заявлении.

Мера будет действовать параллельно с более жесткими макропруденциальными лимитами на предоставление кредитов заемщикам с показателем долговой нагрузки более 80% и на срок свыше пяти лет.

Эти лимиты начнут действовать в III квартале 2023 года.

В начале июня стало известно, что Центробанк отказался от того, чтобы установить максимальный срок в пять лет для необеспеченных потребительских кредитов. Это следует из поправок ко второму чтению законопроекта об изменениях в закон «О потребкредите…».

Кроме того, в январе в Ассоциации банков России выступили против инициативы о запрете кредитным организациям включать страховки в тело потребкредита без предоставления заемщикам альтернативного пути ее оплаты.

В организации тогда объясняли, что регулирование потребительского кредитования в настоящее время уже избыточно.