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Синдром отметки: банкам запретят ставить галочки за заемщиков

Их согласие на покупку допуслуг надо будет оформлять отдельным заявлением
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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Банки не смогут получать согласие заемщиков на предоставление дополнительных услуг при кредитовании, используя заранее проставленные отметки, галочки, а также кнопки и другие подобные инструменты. Такие изменения ЦБ внес ко второму чтению законопроекта о полной стоимости кредита («Известия» ознакомились с документом). Согласие на все услуги, а также на товары и работы, которые банки и МФО предлагают приобрести вместе с заемными средствами, придется оформлять отдельным заявлением. А заемщик должен иметь возможность выразить как согласие на получение такого довеска, так и несогласие. Эксперты отметили важность того, что регулятор хочет законодательно закрепить такие правила, это даст ему больше полномочий наказывать финорганизации, навязывающие допуслуги к кредитам и займам.

Далее нигде

Как следует из поправок, с которыми ознакомились «Известия», банкам и МФО будет запрещено проставлять в договорах отметки о согласии заемщика на получение допуслуг, работ и товаров. Также не допускается выражения кредитором согласия за клиента в любом ином виде.

В законопроекте предусматривается два вида получения согласия заемщика на платные довески к заемным средствам. Первый — если их предоставление — это фактическое условие для получения кредита (займа). Как правило, это касается страховок. В этом случае согласие должно быть оформлено в заявлении на кредит (заем) с перечислением всех этих дополнительных опций.

кредит
Фото: ТАСС/Денис Абрамов

Второй — если заемщик согласен приобрести вместе с кредитом любые другие платные услуги (товары, работы), то это нужно будет оформлять отдельным заявлением.

В законопроекте уточняется: в обоих случаях банки и МФО будут обязаны указать в заявлениях «стоимость дополнительной услуги (выполнения работы, приобретения товара), предлагаемой за отдельную плату». Кроме того, они должны будут предоставить возможность заемщику согласиться или отказаться от того, что ему хотят продать «в нагрузку».

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Как пояснили «Известиям» в пресс-службе Центробанка, из поступающих регулятору обращений следует, «что ряд кредиторов не исполняют требование, обязывающее обеспечить возможность заемщику согласиться или отказаться от оказания ему платных дополнительных услуг к кредитам и займам».

займ
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— Мы также видим случаи, когда кредиторы не доводят до заемщиков информацию о возможности отказаться от таких услуг, — рассказали «Известиям» в ЦБ. — В связи с этим законопроект ужесточает запрет на проставление кредитором отметок о согласии либо выражение за заемщика согласия в ином виде на оказание ему дополнительных услуг.

По мнению регулятора, изменения позволят человеку сделать осознанный выбор. В ЦБ также заявили, что будут проверять, как исполняется эта норма, в том числе с помощью «контрольных закупок».

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Тревожная кнопка

Действительно, проблема навязанных услуг, несмотря на все принимаемые меры, не теряет своей остроты. О необходимости изменений в законодательство еще раз заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая в Совете Федерации. По ее словам, финансовые организации сейчас пытаются скрывать реальные кредитные ставки за дополнительным продуктами и комиссиями.

Действительно, чтобы увеличить свои комиссионные доходы, банки используют различные способы для получения согласия клиентов на то, чтобы в нагрузку к кредиту продать людям как можно больше допуслуг. Это и пресловутые предустановленные галочки, как в бумажной форме заявки на получение кредита, так и в цифровом формате.

Фото: РИА Новости/Макс Ветров

Иногда при дистанционном оформлении люди, сами того не подозревая, соглашаются на покупку услуг и продуктов, просто нажав кнопку «Далее», рассказывал «Известиям» в прошлом году замруководителя Службы по защите прав потребителей финуслуг ЦБ Сергей Колганов.

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— В своей практике мы встречали претензии заемщиков на навязывание некой юридической защиты, инвестиционных монет, подписок на партнерские сервисы и многое другое. Список ограничивается лишь фантазией маркетологов кредитора и его менеджмента, — сообщила «Известиям» руководитель проекта Народного фронта «За права заемщиков» Евгения Лазарева.

подпись
Фото: ТАСС/Жернов Вадим

По ее словам, очень важно, что ЦБ планирует законодательно установить запрет на выражение согласия заемщиком предустановленными галочками, отметками, кнопками.

Сейчас это только рекомендация регулятора, а после принятия проекта у Центробанка появится больше полномочий и оснований наказывать нарушителей, навязывающих допуслуги, — подчеркнула правозащитник.

Наличие требований в нормативной базе может помочь установить меры наказания за их нарушение или несоблюдение, согласен руководитель лаборатории блокчейн и финтех Школы управления «Сколково» Егор Кривошея.

Пакет с ручкой

Опрошенные «Известиями» эксперты в целом положительно оценивают вышеизложенные изменения в законодательство.

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Оформление отдельного согласия на дополнительные услуги к кредиту или займу вместо каких-то отметок, на наш взгляд, станет эффективным и важным инструментом в защите прав и интересов заемщиков. Когда потребитель оформляет с кредитором договорные отношения, в лучшем случае он обращает внимание на название документа, сведения на первой странице. И пробегает его по диагонали, подписывает, почти не задумываясь. Это позволяет рынку манипулировать потребителем, брать с него деньги за продукты и услуги, которые ему и не интересны и не нужны, — считает Евгения Лазарева.

Она уверена, что оформление согласия в виде отдельного документа как минимум позволит обращать внимание клиента на то, что к основному кредитному продукту прилагается довесок. И, таким образом, решение будет более осмысленным.

займ
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

— Это может позволить создать необходимые для заемщиков инструменты контроля за тем пакетом услуг, которые люди получают. Поэтому инициатива может иметь весьма позитивный эффект для защиты интересов потребителей, — поддерживает Егор Кривошея.

Но при этом, добавил он, такие правила заставят их больше разбираться в тонкостях банковских продуктов, что иногда будет замедлять процесс распространения сложных инструментов.

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