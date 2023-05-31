Денежные массы: россияне вновь занимают средства у банков

После прошлогоднего обвала рынок потребительского кредитования неожиданно пошел в рост. За четыре месяца 2023 года россияне получили почти вдвое больше кредитов, чем за аналогичный период прошлого года. Общий объем ссуд составил 2,2 трлн рублей. Такие объемы близки к докризисным показателям. По каким причинам резко вырос спрос на заемные средства, какие тенденции складываются на рынке и что будет со ставками, выясняли «Известия».

Пошел на подъем

В начале года рынок показал неожиданно позитивную динамику. Как подсчитали в бюро кредитных историй «Скоринг бюро», по сравнению с показателями кризисного 2022-го выдачи потребкредитов в РФ заметно увеличились — только за первые четыре месяца этого года россияне получили 11,2 млн займов. Это на 99,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Средняя сумма потребительского кредита увеличилась на 38,1% по сравнению с апрелем 2022 года и составила 204,6 тыс. рублей. При этом средний срок, на который выдается потребкредит, сократился на 5,9% за год и составил 27 месяцев.

Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

По данным бюро, выдачи ипотечных кредитов также увеличились: за четыре месяца 2023 года выдано 465 тыс. ипотечных кредитов, что на 9,2% больше показателя за аналогичный период 2022 года. Объем выданной ипотеки составил примерно 1,8 трлн рублей, увеличившись на 20,8% за год. Средний размер ипотеки увеличился на 9,2% за год и в апреле 2023 года составил 3,8 млн рублей. Средний срок выдаваемых ипотечных кредитов по итогам апреля 2023 года составляет 267 месяцев, или 22 года и три месяца, что на 9,5% больше, чем в апреле 2022 года.

— По итогам первых месяцев 2023 года можно с уверенностью говорить о том, что потребительское кредитование в целом пережило период внешнего шока и не только вернулось к предшествующим показателям, но и превышает показатели прошлого года, — сказал генеральный директор БКИ «Скоринг бюро» Олег Лагуткин.

С низкой базы

В прошлом году картина была иной: объем выдачи потребительских кредитов в России упал на 27%. По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в 2022-м было выдано всего 12,53 млн займов.

Одной из главных причин стало ухудшение общеэкономической ситуации и подорожание заемных средств. Наибольшее падение кредитования было отмечено весной 2022 года — тогда из-за высокого уровня ключевой ставки рынок практически замер. Экономическая неопределенность и сложная геополитическая ситуация подтолкнули население к переходу на сберегательную модель поведения. В условиях падения доходов люди не стремились наращивать долговую нагрузку. Наоборот, всё больше откладывали — средства оседали на депозитах и под подушкой на черный день. В такой ситуации сами банки к оценке платежеспособности новых заемщиков подходили еще тщательнее.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Таким образом, нынешним отскоком рынок обязан эффекту низкой базы.

— Ключевая ставка ЦБ РФ с конца февраля и до конца апреля 2022 года находилась на рекордно высоком уровне в 20% годовых, поэтому миллионы россиян отказывались от кредитования, и в первом полугодии 2022 года практически весь банковский сектор вышел в убыток. В 2023 году экономическая ситуация в стране заметно улучшилась — безработица остается низкой, производство во многих отраслях растет, а инфляция весной текущего года резко замедлилась. Ключевая ставка ЦБ еще осенью прошлого года была снижена до 7,5% годовых и с тех пор не меняется, — напоминает Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.

Восстановил позиции

Как указывают опрошенные «Известиями» аналитики, за последние три года рынок потребительского кредитования в пик кризиса сильно проседал, но быстро восстанавливал позиции. Нынешний период не стал исключением, реализовался отложенный прошлогодний спрос.

— Потребители, «затаившиеся» в сложной экономической ситуации прошлого года, оперативно адаптировались к ней и готовы вновь принимать на себя заемные обязательства, тратя их на отдых, покупку техники, обновление авто. Равно как и банки, ориентируясь на кредитно-денежную политику ЦБ РФ последнего времени, позволившую избежать серьезных потрясений, готовы выдавать кредиты населению, — поясняет Евгения Боднар, юрист и эксперт по банкротству компании «Финансово-правовой альянс».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— Восстановление рынка потребительского кредитования связано с тем, что население в той или иной степени адаптировалось к текущей ситуации в экономике. И если в прошлом году траты на покупки были отложены, то теперь клиенты вновь стараются реализовать задуманное в кратчайшие сроки, привлекая для этого заемные средства, — подтверждает Анастасия Малкова, вице-президент, директор департамента кредитных и комиссионных продуктов Ренессанс Банка.

Свою роль сыграла и сезонность: традиционно в весенние месяцы люди начинают активно интересоваться кредитами ввиду активной подготовки к дачному и отпускному сезону.

По оценкам экспертов, структура спроса не сильно изменилась: потребительские кредиты сейчас в основном оформляют для покупки подержанных автомобилей, ремонта и приобретения мебели. Также в списке — образование, медицина и туризм.

Ставки не снижаются

При этом банки пока не торопятся снижать ставки вслед за ключевой. По данным Banki.ru, весной средняя ставка по потребкредитам находилась в диапазоне 10–29% годовых. Поэтому и существенного роста ставок аналитики не ждут: они и так уже находятся на достаточно высоком уровне.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— После столь долгого удержания ключевой ставки большая часть игроков рынка уже заложила ее изменение в свои продукты. Вероятнее всего, ставки повысят игроки, достаточно длительное время удерживавшие их на неизменном уровне. Также можно ожидать повышения ставок по кредитам под залог недвижимости — поскольку условия по этим продуктам большинство банков стараются удерживать приближенными к ипотечным жилищным кредитам, а ставки по последним во многих банках сейчас пересматриваются в сторону увеличения на фоне ужесточения регулирования этого сегмента, — объясняет аналитик аналитического центра «Банки.ру» Инна Солдатенкова.

— Некоторые крупные банки делают специальные предложения, чаще всего для уже существующих клиентов, от 4% и даже от 2% годовых, но для низкой процентной ставки, во-первых, нужна очень хорошая кредитная история, во-вторых, очень часто низкая процентная ставка почти полностью нивелируется высокой полной стоимостью кредита, с учетом в том числе страхования кредита, — отмечает Наталья Мильчакова.

Неопределенность остается

Прогнозы по дальнейшей динамике рынка пока сдержанные. Как указывают в «Скоринг бюро», выдачи потребительских кредитов, вероятно, покажут некую стабилизацию объемных показателей в ближайшие месяцы, в том числе из-за сезонных факторов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

По оценкам Banki.ru, в 2023 году потребительское кредитование в России вряд ли вернется к рекордной докризисной динамике: в условиях неопределенности банки будут продолжать удерживать повышенные ставки, а спрос со стороны населения будет оставаться нестабильным. Важным критерием для сохранения устойчивого потребительского спроса станет отсутствие новых геополитических шоков. В этом случае можно ожидать постепенного возвращения рынка к показателям пандемийного 2020 года, прогнозирует Анна Солдатенкова.

Существенного оживления спроса эксперты ждут не ранее второй половины года, поскольку традиционно пиковые значения потребительской активности в потребительских кредитах приходятся именно на этот период. Однако будет работать и ряд сдерживающих факторов. Это, в частности, принятие закона о постоянных кредитных каникулах, в связи с чем банки будут еще более взвешенно подходить к одобрению. А также — законопроекта о передаче в БКИ данных поручителей. Это, считают в Banki.ru, приведет к тому, что людям с высокой кредитной нагрузкой (пусть даже и потенциальной) получить кредит будет сложнее.