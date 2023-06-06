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ЦБ отказался от идеи ограничивать срок потребкредита пятью годами

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Центробанк отказался от того, чтобы установить максимальный срок в пять лет для необеспеченных потребительских кредитов. Это следует из поправок ко второму чтению законопроекта об изменениях в закон «О потребкредите…», который есть в распоряжении «Известий».

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Как рассказал «Известиям» глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков, такие изменения — следствия замечаний депутатов к первому чтению проекта, поскольку нововведение исключило бы возможность реструктуризации за счет увеличения срока заимствования, а значит, и снижения ежемесячного платежа. Он также отметил, что в ряде случаев это исключило бы возможность получения заемщиком кредитных каникул, если срок кредита близок к пяти годам или если они достаточно долгосрочные, как в случае с мобилизованными.

Почти через год после принятия Госдумой поправок к закону о потребкредите в первом чтении (8 июня 2022 года) ЦБ подготовил изменения ко второму чтению. Так, регулятор исключил из законопроекта одно из ключевых положений, по которому шла дискуссия с участниками рынка. В первом чтении депутаты приняли поправку, которая устанавливает, что срок действия необеспеченного потребкредита не может превышать пяти лет.

ЦБ прислушался к позиции кредитных организаций, исключив спорное положение ко второму чтению.

В пресс-службе Центробанка «Известиям» подтвердили, что норму отменили в связи с введением макропруденциальных лимитов (МПЛ).

«Законодательство уже предусматривает необходимые инструменты для регулирования доли выдач необеспеченных кредитов со сроком более пяти лет в виде возможности устанавливать для них макропруденциальные лимиты. Их введение направлено на ограничение роста долговой нагрузки граждан», — сообщили в ЦБ.

В начале этого года регулятор действительно ввел ограничения на кредитование заемщиков с высоким показателем долговой нагрузки (доля таких заимствований для банков не должна превышать 25%, МФО — 35%. — Ред.) и на сроки свыше пяти лет (МПЛ — 10%). С 1 июля ЦБ еще раз ужесточит лимиты, снизив их на 5 п.п.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

В долговой путь: ЦБ отказался от идеи ограничивать срок потребкредита пятью годами

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