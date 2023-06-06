В долговой путь: ЦБ отказался от идеи ограничивать срок потребкредита пятью годами

Россиянам с большой долговой нагрузкой не перекроют возможность рефинансировать и реструктуризировать обязательства перед банками за счет увеличения срока заимствования. ЦБ отказался от того, чтобы установить максимальный период в пять лет для необеспеченных потребительских кредитов. Это следует из поправок ко второму чтению законопроекта об изменениях в закон «О потребкредите…» (есть в распоряжении «Известий»). Как рассказал «Известиям» глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков, изменения связаны с замечаниями депутатов, поскольку нововведение исключило бы возможность реструктуризации . В пресс-службе ЦБ сообщили, что норма утратила актуальность в связи с введением макропруденциальных лимитов. Но вряд ли они могут стать полноценной альтернативой ограничению срока кредита, считают эксперты.

На долю рынка

Почти через год после принятия Госдумой поправок к закону о потребкредите в первом чтении (8 июня 2022 года) ЦБ подготовил изменения ко второму . Всё это время у регулятора шла сложная дискуссия с участниками рынка, прежде всего с банками. В итоге проект существенно изменился.

Так, Банк России исключил из законопроекта одно из ключевых положений, вокруг которого развернулись наиболее яростные споры . В первом чтении депутаты приняли поправку, которая устанавливает, что срок действия необеспеченного потребкредита не может превышать пять лет .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Дело в том, что ЦБ всерьез решил оздоровить рынок необеспеченного кредитования, усилив регулирование заимствований людьми с высоким показателем долговой нагрузки (ПДН), у которых 80% и более расходов уходит на обслуживание обязательств. Чтобы избежать повышенного резервирования по таким кредитам, банки начали реструктурировать их за счет увеличения срока, тем самым снижая ежемесячные платежи. Формально долговая нагрузка уменьшается, фактически — увеличивается .

По данным бюро кредитных историй, в конце прошлого года на заимствования свыше пяти лет приходилось почти 20% от общего количества выдач. Именно поэтому регулятор инициировал поправку, которая устанавливала максимальный срок для необеспеченных кредитов .

В Ассоциации банков России (АБР) не стали комментировать изменение в позиции Центробанка ко второму чтению. Но в конце мая на съезде организации председатель ее комитета по банковскому законодательству Татьяна Кузьмина назвала поправку по ограничению срока кредитования пятью годами одним из двух существенных моментов, которые могут нарушить баланс в системе. По ее мнению, такое ограничение идет в разрез с мерами, которые предпринимаются для привлечения в экономику длинных денег. Имеется в виду, что если банк привлекает средства на долгосрочные депозиты, то это должно быть уравновешено и долгим сроком кредитов, куда банки вкладывают привлеченные средства.

— У нас была дискуссия на площадке комитета с Центральным банком . Я хотела бы отметить, что эта дискуссия была крайне конструктивной. Нам, в принципе, дали понять, что нас услышали. Поэтому будем надеяться, что редакция ко второму чтению не будет содержать этого ограничения по сроку , — выразила в конце мая надежду Татьяна Кузьмина.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

И ЦБ действительно прислушался к позиции кредитных организаций, исключив спорное положение ко второму чтению .

Работа над ошибками?

Глава комитета ГД по финрынку Анатолий Аксаков рассказал «Известиям», что такие изменения — следствие замечания комитета, которое было высказано к первому чтению проекта. По его словам, ограничение потребкредита пятью годами исключило бы возможность его реструктуризации с продлением срока и одновременным уменьшением ежемесячного платежа.

— Также в ряде случаев это исключит возможность получения заемщиком кредитных каникул , — сказал он и привел пример: если срок кредита близок к пяти годам или если кредитные каникулы достаточно долгосрочные как в случае с мобилизованными .

Правда, опрошенные «Известиями» эксперты считают, что было бы правильно оставить норму ко второму чтению.

— На наш взгляд, необеспеченный потребкредит не должен превышать предлагаемый срок в пять лет, исходя из классического подхода к оценке риска . Особенно это касается нецелевых заимствований. В целом для формирования оценки риска более консервативным является горизонт в три года, дальше с человеком может произойти много изменений, что скажется на качестве обслуживания долга , — высказала мнение руководитель проекта Народного фронта «За права заемщиков» Евгения Лазарева.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Она предположила, что после первого чтения эта поправка были отменена в связи с введением макропруденциальных лимитов (МПЛ) для высокорискованного кредитования.

В начале этого года регулятор действительно ввел ограничения на кредитование заемщиков с высоким ПДН (доля таких заимствований для банков не должна превышать 25%, для МФО — 35%) и на сроки свыше пяти лет (МПЛ — 10%). С 1 июля ЦБ еще раз ужесточит лимиты, снизив их на 5 п.п.

В пресс-службе Центробанка «Известиям» подтвердили, что норму отменили именно в связи с введением МПЛ .

— Законодательство уже предусматривает необходимые инструменты для регулирования доли выдач необеспеченных кредитов со сроком более пяти лет в виде возможности устанавливать для них макропруденциальные лимиты. Их введение направлено на ограничение роста долговой нагрузки граждан , — уточнили в регуляторе.

Баланс лимитов

Но управляющий директор по валидации рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов уверен, что макропруденциальные лимиты воздействуют на ситуацию сдержанно . По его мнению, отказ от ограничения срочности потребкредитов ухудшает перспективы оптимизации долговой нагрузки населения , а на длинном горизонте это может обернуться ростом просрочки и дополнительным отложенным давлением на капитал банков-кредиторов. Реструктуризация за счет увеличения срока кредита уменьшает платежи, но увеличивает общий объем процентов к выплате, отметил эксперт.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— В результате заемщик, погашающий задолженность строго по графику, сильно переплачивает и долго работает на обслуживание долга, который, скорее всего, не соответствует его финансовому положению , если не может быть погашен досрочно. Запрет на распределение платежей на длинном горизонте свыше пяти лет означал бы отказ потенциальным заемщикам в выдаче запрошенных сумм, обслуживание которых создает избыточную долговую нагрузку, — подчеркнул Юрий Беликов.

Проще говоря, ограничение по сроку дисциплинировало бы людей занимать в соответствии с их финансовыми возможностями .

— Любое ограничение — баланс между рисками и удобством для клиента. Скорее всего, отказ от такого запрета подразумевает, что риски получения необеспеченного кредита на больший срок не настолько велики по сравнению с неудобствами в случае ограничения , — высказал предположение руководитель лаборатории блокчейн и финтех Школы управления «Сколково» Егор Кривошея.

У многих банков адаптированы довольно продвинутые инструменты оценки заемщиков и риск-менеджмента, и они довольно точно позволяют оценить возможности возврата кредита даже без обеспечения, уточнил он.