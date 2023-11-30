Доллар за ноябрь упал почти на 4 рубля
Доллар за ноябрь упал на 3,95 рубля, следует 30 ноября из данных Московской биржи.
Также юань за указанный период упал на 20 копеек, а евро — на 1,44 рубля.
По итогам торгов в четверг, 30 ноября, доллар закрепился на отметке 89,45 рубля, юань — 12,49 рубля, евро — 97,40.
Аналитик УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев 29 ноября заявил, что доллар может снизиться в диапазоне 80–85 рублей. Также он добавил, что выросли шансы на то, что ключевая ставка Банка России в декабре снова увеличится.
В начале ноября министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что меры по ужесточению контроля за возвратом выручки экспортеров сработали. Курс рубля стабилизировался и сохранится в нынешних параметрах, подчеркнул он.