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Доллар за ноябрь упал почти на 4 рубля

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Доллар за ноябрь упал на 3,95 рубля, следует 30 ноября из данных Московской биржи.

Также юань за указанный период упал на 20 копеек, а евро — на 1,44 рубля.

По итогам торгов в четверг, 30 ноября, доллар закрепился на отметке 89,45 рубля, юань — 12,49 рубля, евро — 97,40.

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Аналитик УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев 29 ноября заявил, что доллар может снизиться в диапазоне 80–85 рублей. Также он добавил, что выросли шансы на то, что ключевая ставка Банка России в декабре снова увеличится.

В начале ноября министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что меры по ужесточению контроля за возвратом выручки экспортеров сработали. Курс рубля стабилизировался и сохранится в нынешних параметрах, подчеркнул он.

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