Аналитик не исключил падение доллара до 80 рублей в ближайшее время

В декабре доллар может снизиться в диапазон 80–85 рублей, считает аналитик УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев. Об этом он рассказал «Известиям» 29 ноября.

По данным сайта Мосбиржи, на 16:26 американская валюта достигла 88 рублей. Еще 1 ноября доллар торговался в районе 92 рублей.

«Ключевыми факторами поддержки [рубля] стали жесткая монетарная политика Банка России, усиление контроля за возвратом валютной выручки и ее продажей компаниями-экспортерами, а также наличие заметного профицита по счету текущих операций за октябрь», — объяснил эксперт.

Кроме того, он отметил, что в последнее время увеличились шансы на то, что ключевая ставка Банка России в декабре снова вырастет.

«Далее доллар может снизиться в диапазон 80–85 рублей. Сохранение регулятором ключевой ставки на достаточно высоком уровне в связи с инфляцией, а также низкими уровнями дефицита бюджета, заложенными в документы на 2024 год, будут этому способствовать. В фокусе внимания властей будет стабильность рубля — это становится приоритетом на обозримую перспективу», — заключил Джиоев.

В начале ноября министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что меры по ужесточению контроля за возвратом выручки экспортеров сработали. Курс рубля стабилизировался и сохранится в нынешних параметрах, подчеркнул он.