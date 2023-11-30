Доля рубля в переводах россиян за рубеж выросла до 32%

За девять месяцев этого года российские физлица перевели за рубеж 2,765 трлн рублей, что почти на 1% меньше, чем за аналогичный период 2022-го. Но если по объему изменения произошли минимальные, то в долях валют — существенные, следует из расчетов «Известий» на основании данных обзора финансовой стабильности ЦБ за II и III кварталы.

Так, в указанный период 2022-го доля доллара и евро в трансграничных переводах россиян составляла 72,4%, причем на американскую валюту приходилось почти 59% от общего объема, а на рубль — 20,7%. В этом году доля «токсичных» валют снизилась до 53%, доллара — до 32%, а рубля выросла до 32%.

На что еще обращают внимание в ЦБ

Как отметила на пресс-конференции директор департамента финстабильности ЦБ Елизавета Данилова, в основном в этом году россияне переводили средства за рубеж не с целью сбережения, а для текущего использования и на платежные карты.

В целом, во II и III кварталах 2023-го подверженность риску от вложений в иностранные активы снижалась. «С исключением валютной переоценки доля сбережений граждан в иностранных финансовых инструментах с 1 апреля по 1 октября снизилась на 1,6 п.п., до 20,2%», — указывается в «Обзоре финстабильности» ЦБ.

Снижение показателя регулятор связывает со значительным увеличением рублевых депозитов граждан, объема наличных рублей, роста вложений в российские акции и облигации.

При этом ЦБ видит рост рисков, связанных с вложениями россиян в криптоактивы в условиях запуска альтернативных биржевых площадок, ориентированных в том числе на наших граждан. Хотя совокупный объем притоков и оттоков биткоинов на крупнейших криптобиржах, оценочно приходящийся на россиян, во II и III кварталах 2023 года уменьшился на 22,4% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го и составил около 700,19 тыс. биткоинов (1,68 трлн рублей).

«Это говорит о потенциально значимом объеме операций российских пользователей, однако необходимо учитывать, что показатель означает оборот транзакций (объемы движения средств пользователей между аккаунтами) и его нельзя трактовать, например, как объем вложений», — уточняется в обзоре.

Остатки биткоинов на кошельках криптобирж, которые, по оценкам, могут приходиться на российских пользователей, на конец III квартала 2023 года снизились на 3,1% по сравнению с прошлым годом и составили 96,912 тыс. биткоинов (255 млрд рублей).

По мнению регулятора, активное участие россиян в рынке криптоактивов может создавать риски снижения доходов граждан в случае шоков на нем (особенно учитывая подверженность указанного рынка рискам недобросовестного поведения).