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Доля рубля и юаня в расчетах между Россией и Китаем достигла 95%

Белоусов: объем взаиморасчетов в нацвалютах между РФ и Китаем составляет 95%
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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В расчетах между Россией и Китаем доля рубля и юаня достигла 95%. Об этом 20 ноября заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

«Растут объемы взаиморасчетов между нашими странами в национальных валютах. На юань и рубль уже приходится 95% всех торговых операций между Россией и Китаем», — сказал он на заседании межправительственной российско-китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству в Пекине.

Белоусов отметил, что, по российским оценкам, товарооборот между странами к концу года превысит $200 млрд. К 2030 году этот показатель планируется увеличить до $300 млрд.

«Несмотря на сложную внешнеэкономическую конъюнктуру, сегодня российско-китайские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия достигли беспрецедентно высокого уровня и продолжают развиваться по всем направлениям», — отметил вице-премьер.

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Ранее, 25 октября, премьер-министр РФ Михаил Мишустин на переговорах с премьером госсовета КНР Ли Цяном рассказал, что товарооборот России и Китая за девять месяцев 2023 года вырос на 27%. Он добавил, что свыше 90% расчетов между странами проводится в национальных валютах.

В сентябре глава МИД КНР Ван И заявил, что руководство Китая намерено продолжать и расширять взаимодействие с РФ, укрепляя позиции обеих сторон на международной арене.

Тогда же глава Института стран Азии и Африки МГУ имени Ломоносова Алексей Маслов сообщил, что за первое полугодие 2023-го торговля между РФ и КНР выросла на 40% — до сих пор страны не демонстрировали таких результатов.

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