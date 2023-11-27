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Лавров заявил о постепенном отказе мира от доллара

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Фото: REUTERS/Dado Ruvic
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Страны мира постепенно отходят от использования доллара, а Индия и Китай снижают зависимость от текущей экономической системы. Об этом 27 ноября заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«И Индия, и КНР заботятся о своих интересах. Они видят, что просто так взять и уйти из этой системы, начать выстраивать новые структуры будет плохо для их экономики. Но постепенный отход от зависимости от доллара, платежных систем, цепочек поставок, которые выстраивает Запад, наметился. И Индией, и КНР сигнал принят, они начинают двигаться к сокращению зависимости от произвола тех, кто создал эту модель глобализации и по-прежнему играет в ней главную роль», — сказал он на форуме «Примаковские чтения».

Глава МИД РФ также отметил, что страны БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) ускоряют процесс отказа от доллара и перехода на национальные валюты при расчетах.

«Эту тему обсуждаем в рамках БРИКС, в рамках ШОС. Активно внедряются альтернативные платежные платформы, переход на национальные валюты очень быстро развивается», — указал Лавров.

Он рассказал, что к 2024 году под председательством России странам БРИКС будут представлены рекомендации о единых платежных системах.

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Возможность создания единой платежной системы стран БРИКС, а также единой валюты активно обсуждается лидерами стран объединения в последние месяцы. Ранее, 17 октября, министр финансов РФ Антон Силуанов рассказал «Известиям», что члены БРИКС заинтересованы в том, чтобы расчеты между компаниями их стран осуществлялись без ограничений и проблем, поэтому обсуждается вопрос создания собственной валюты. Он отметил, что наиболее актуальным является создание расчетной единицы на базе цифровых финансовых активов, подкрепленной при этом какими-то реальными активами.

До этого, 16 октября, посол по особым поручениям МИД РФ, сушерпа России в БРИКС Павел Князев сообщил, что работа по созданию единой платежной системы стран БРИКС ведется, но будет непубличной. Он отметил, что обсуждение данной темы идет по линии министерств финансов и центральных банков.

12 октября президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что вопрос создания единой платежной системы будет стоять на повестке дня следующего саммита организации в 2024 году. В этот же день замминистра экономики и финансов Ирана по вопросам экономической политики Сейед Али Роухани заявил о поддержке страной идеи создания единой валюты стран БРИКС. По его словам, Иран к этому полностью готов, однако для реализации изменений потребуется подготовить банковскую инфраструктуру и заключить ряд валютных соглашений.

5 октября президент России Владимир Путин предложил вместо единой валюты БРИКС создать единый механизм расчета между странами. По его словам, следует наладить систему расчетов и создавать финансовую логистику, чтобы обеспечить расчеты между государствами объединения. Он отметил, что теоретически создание валюты БРИКС возможно, но это потребует паритета в развитии экономик стран, что является очень дальней перспективой.

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