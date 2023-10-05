Путин предложил единый расчет между странами вместо валюты БРИКС

Вместо единой валюты БРИКС лучше создать единый механизм расчета между странами. Об этом 5 октября заявил президент России Владимир Путин.

«Нам нужно не единую валюту создавать, а наладить систему расчетов, создавать финансовую логистику, чтобы обеспечить расчеты между нашими государствами», — отметил он в ходе сессии дискуссионного клуба «Валдай».

Глава государства предложил переходить на расчеты в национальных валютах при условии, что будут учитываться макроэкономические показатели всех стран.

«Непростая ситуация, но она решаемая, над этим надо работать. Теоретически создание валюты БРИКС возможно. Но чтобы к этому подойти, нужно добиться паритета в развитии экономик стран. Это очень дальняя перспектива», — отметил Путин.

Он привел в пример евро, который ввели, не подумав, как будет работать валюта в странах с разными экономиками.

«Такой вопрос не стоит в повестке дня. Но работать над совершенствованием системы и финансовых отношений в рамках БРИКС мы должны», — сказал президент.

Ранее, 14 сентября, президент компании по привлечению инвестиций и построению бизнеса Netley Group Майкл Годдард заявил, что отход от использования доллара США происходит устойчивыми темпами как в странах БРИКС, так и в целом в мировой экономике.

О том, что страны БРИКС обсуждают возможность создания единого расчетного средства, которое станет альтернативой доллару США, заявил 22 августа глава Минфина Антон Силуанов.

3 августа официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в ближайшее время создание общей валюты между странами — членами БРИКС вряд ли реализуемо. Однако он отметил, что многие страны начали тяготеть к использованию национальных валют.

БРИКС — межгосударственное объединение, которое было основано в июне 2006 года в рамках Петербургского экономического форума с участием министров экономики Бразилии, России, Индии и Китая. Позже к нему присоединилась Южно-Африканская Республика.