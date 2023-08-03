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В Кремле высказались о перспективах создания общей валюты стран БРИКС

Песков: создание общей валюты между странами БРИКС вряд ли реализуемо в ближайшее время
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В ближайшей перспективе создание общей валюты между странами-членами БРИКС вряд ли реализуемо, заявил журналистам 3 августа официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Это пока дискуссионный процесс. В ближайшей перспективе это вряд ли реализуемо», — сказал он, добавив, что вопрос о единой валюте будет обсуждаться на предстоящем саммите.

По его словам, процесс дедолларизации неумолимо идет и многие страны тяготеют к использованию национальных валют.

Резерв на будущее: когда появится новая доминирующая валюта
В числе наиболее вероятных претендентов — китайский юань и гонконгский доллар

Бразилия давно заявляет о своем желании создать единую валюту БРИКС. Так, 29 мая, президент страны Луис Инасиу Лула да Силва рассказал, что мечтает о создании общей валюты, чтобы «бросить вызов» доллару.

В мае обозреватель AgoraVox Александр Лемуан назвал два основных фактора, побуждающих к поиску альтернативных решений для межгосударственных расчетов. Это присоединение к БРИКС новых стран и агрессивная экономическая политика Вашингтона.

До этого, 6 апреля, директор управления продаж и клиентского обслуживания инвестиционной компании Fontvielle Руслан Спинка отметил, что вероятность постепенного отказа стран БРИКС от доллара очень высокая. По его мнению, альтернативой валютой может стать юань.

Саммит БРИКС (в организацию входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) состоится 22–24 августа. Это будет первый очный саммит группы с момента начала пандемии COVID-19. Одним из главных вопросов, вероятно, станет расширение группы путем включения в ее состав Аргентины, Ирана, Алжира и других стран.

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