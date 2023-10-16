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МИД РФ сообщил о непубличной работе по созданию платежной системы БРИКС

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Работа по созданию единой платежной системы стран БРИКС ведется, но будет непубличной. Об этом 16 октября заявил ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ, су-шерпа России в БРИКС Павел Князев.

«Это очень серьезный и многоплановый вопрос, и обсуждение данной темы идет по линии министерств финансов и центральных банков. Тема, естественно, непростая», — сказал он.

По словам Князева, данная работа является непростой, поэтому ей скорее вредит излишняя публичность. При этом он сообщил, что она ведется по линии министерств финансов и центральных банков в рамках существующих механизмов их взаимодействия.

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Возможность создания единой платежной системы стран БРИКС, а также единой валюты активно обсуждается лидерами стран объединения в последние месяцы.

12 октября президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что он будет стоять на повестке дня следующего саммита организации в 2024 году. В этот же день замминистра экономики и финансов Ирана по вопросам экономической политики Сейед Али Роухани заявил о поддержке страной идеи создания единой валюты стран БРИКС. По его словам, Иран к этому полностью готов, однако для реализации изменений потребуется подготовить банковскую инфраструктуру и заключить ряд валютных соглашений.

5 октября президент России Владимир Путин предложил вместо единой валюты БРИКС создать единый механизм расчета между странами. По его словам, следует наладить систему расчетов и создавать финансовую логистику, чтобы обеспечить расчеты между государствами объединения. Он отметил, что теоретически создание валюты БРИКС возможно, но это потребует паритета в развитии экономик стран, что является очень дальней перспективой.

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БРИКС — межгосударственное объединение, которое было основано в июне 2006 года в рамках Петербургского экономического форума с участием министров экономики Бразилии, России, Индии и Китая. Позже в объединение вошла ЮАР. С 1 января 2024 года полноправными членами объединения станут еще шесть стран — Аргентина, Египет, Эфиопия, Иран, Саудовская Аравия и ОАЭ.

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