МИД РФ сообщил о непубличной работе по созданию платежной системы БРИКС

Работа по созданию единой платежной системы стран БРИКС ведется, но будет непубличной. Об этом 16 октября заявил ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ, су-шерпа России в БРИКС Павел Князев.

«Это очень серьезный и многоплановый вопрос, и обсуждение данной темы идет по линии министерств финансов и центральных банков. Тема, естественно, непростая», — сказал он.

По словам Князева, данная работа является непростой, поэтому ей скорее вредит излишняя публичность. При этом он сообщил, что она ведется по линии министерств финансов и центральных банков в рамках существующих механизмов их взаимодействия.

Возможность создания единой платежной системы стран БРИКС, а также единой валюты активно обсуждается лидерами стран объединения в последние месяцы.

12 октября президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что он будет стоять на повестке дня следующего саммита организации в 2024 году. В этот же день замминистра экономики и финансов Ирана по вопросам экономической политики Сейед Али Роухани заявил о поддержке страной идеи создания единой валюты стран БРИКС. По его словам, Иран к этому полностью готов, однако для реализации изменений потребуется подготовить банковскую инфраструктуру и заключить ряд валютных соглашений.

5 октября президент России Владимир Путин предложил вместо единой валюты БРИКС создать единый механизм расчета между странами. По его словам, следует наладить систему расчетов и создавать финансовую логистику, чтобы обеспечить расчеты между государствами объединения. Он отметил, что теоретически создание валюты БРИКС возможно, но это потребует паритета в развитии экономик стран, что является очень дальней перспективой.

БРИКС — межгосударственное объединение, которое было основано в июне 2006 года в рамках Петербургского экономического форума с участием министров экономики Бразилии, России, Индии и Китая. Позже в объединение вошла ЮАР. С 1 января 2024 года полноправными членами объединения станут еще шесть стран — Аргентина, Египет, Эфиопия, Иран, Саудовская Аравия и ОАЭ.