Силуанов рассказал об интересе стран БРИКС в создании собственной валюты

Члены БРИКС заинтересованы в том, чтобы расчеты между компаниями их стран осуществлялись без ограничений и проблем, поэтому обсуждается вопрос создания собственной валюты. Об этом во вторник, 17 октября, заявил министр финансов России Антон Силуанов в беседе с корреспондентом «Известий» Виктором Синеоком.

«Сегодня мы видим, что расчеты в валютах западных стран для Российской Федерации представляют проблему, тем более целый ряд валют стал для нас токсичным. Поэтому встает вопрос о том, как сделать так, чтобы расчеты за товары и услуги осуществлялись без проблем и были для наших участников внешнеэкономической деятельности безрисковыми и отвечали их интересам. Поэтому и дискутируется тема о создании валюты, или расчетной единицы, стран БРИКС», — сказал он.

По словам Силуанова, наиболее актуальным является создание расчетной единицы на базе цифровых финансовых активов. Он пояснил, что такие активы подлежат контролю центральных банков стран БРИКС, никак не связаны с внешней инфраструктурой и абсолютно надежны.

«Вопрос о создании такой расчетной единицы, обеспеченной, возможно, какими-то реальными активами — это может быть и золото, и сырье, и валюта, — он вполне обсуждаем. В ходе дискуссии с моими коллегами по странам БРИКС многие считают, что за этим есть будущее и перспективы», — подчеркнул он.

Возможность создания единой платежной системы стран БРИКС, а также единой валюты активно обсуждается лидерами стран объединения в последние месяцы.

Так, например, 16 октября посол по особым поручениям МИД РФ, су-шерпа России в БРИКС Павел Князев сообщил, что работа по созданию единой платежной системы стран БРИКС ведется, но будет непубличной. Он отметил, что обсуждение данной темы идет по линии министерств финансов и центральных банков.

12 октября президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что он будет стоять на повестке дня следующего саммита организации в 2024 году. В этот же день замминистра экономики и финансов Ирана по вопросам экономической политики Сейед Али Роухани заявил о поддержке страной идеи создания единой валюты стран БРИКС. По его словам, Иран к этому полностью готов, однако для реализации изменений потребуется подготовить банковскую инфраструктуру и заключить ряд валютных соглашений.

5 октября президент России Владимир Путин предложил вместо единой валюты БРИКС создать единый механизм расчета между странами. По его словам, следует наладить систему расчетов и создавать финансовую логистику, чтобы обеспечить расчеты между государствами объединения. Он отметил, что теоретически создание валюты БРИКС возможно, но это потребует паритета в развитии экономик стран, что является очень дальней перспективой.

БРИКС — межгосударственное объединение, которое было основано в июне 2006 года в рамках Петербургского экономического форума с участием министров экономики Бразилии, России, Индии и Китая. Позже в объединение вошла ЮАР. С 1 января 2024 года полноправными членами объединения станут еще шесть стран — Аргентина, Египет, Эфиопия, Иран, Саудовская Аравия и ОАЭ.