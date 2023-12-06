ЕК запланировала проект по созданию в ЕС единого оборонного рынка

Еврокомиссия подготовила проект создания единого рынка военной продукции Евросоюза, который в перспективе впервые в истории должен будет ликвидировать национальный контроль государств ЕС над своей военной промышленностью и фактически передать управление Брюсселю. Об этом сообщил 6 декабря пишет брюссельский портал Euractiv со ссылкой на полученные им документы.

Отмечается, что проект готовится к саммиту страны ЕС, который пройдет 14–15 декабря.

«Предложение Еврокомиссии по созданию стратегии для европейской оборонной промышленности, вероятно, будет включать создание общеевропейской системы цепочек поставок оборонной продукции. Она предполагает картографирование, мониторинг, приоритезацию заказов и упрощение внутриевропейских поставок», — отмечает портал.

На практике это будет означать, что европейский военно-промышленный комплекс (ВПК) будет выведен из-под контроля национальных правительств и станет регулироваться самой Еврокомиссией. Отмечается, что речь идет об очень глубоком уровне регулирования, включая вмешательство в процессы заключения контрактов.

Ранее, 30 ноября, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен фактически признала, что Евросоюз не выполнил собственный план по производству 1 млн снарядов в 2023 году, но заверила, что в 2024-м ЕС обязательно доведет производство до 1 млн в год. Фон дер Ляйен призвала европейскую промышленность мобилизоваться, чтобы сфокусироваться на военном производстве.

До этого, 26 ноября, эксперт по вопросам обороны, заместитель председателя фракции блока ХДС/ХСС в немецком парламенте Йохан Вадефуль, оценивая запасы оружия в Германии, отметил, что основные подразделения бундесвера в случае конфликта смогут воевать только два дня. Политик призвал ускорить закупки для собственных вооруженных сил на фоне передачи оружия Украине. По его мнению, поставки вооружений Киеву привели к дефициту оружия у армии ФРГ.

Ранее, 10 ноября, несколько стран — участниц Евросоюза, включая Германию, выступили против выделения Украине €20 млрд в качестве военной помощи.