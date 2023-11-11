В ЕС выступили против выделения €20 млрд в качестве помощи Украине

—Несколько стран – участниц Евросоюза, включая Германию, выступили против выделения Украине €20 млрд в качестве военной помощи. Об этом 10 ноября сообщили в агентстве Reuters со ссылкой на дипломата.

В публикации также отмечается, что план финансовой помощи может претерпеть изменения.

«Я пока не назову его [план] мертвым на данном этапе. Но, конечно, всегда можно его улучшить <...> У Германии возникло много вопросов <...> и вполне обоснованно. Речь идет о больших деньгах», — заявил источник издания.

Ранее в этот день агентство Bloomberg поделилось информацией о том, что ЕС вряд ли выполнит обещание предоставить Киеву 1 млн снарядов до марта 2024 года. Планировалось, что объединение передаст Киеву снаряды в течение года — сначала из имеющихся запасов, а затем благодаря совместным закупкам и увеличению производственных мощностей.

8 ноября в Агентство США по международному развитию (USAID) рассказали об исчерпании своих резервов для помощи Украине. В организации уточнили, что с февраля 2022 года USAID выделило на гуманитарную помощь Киеву порядка $2 млрд.

До этого, 3 ноября, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Вашингтон больше не имеет возможности спонсировать Украину на прежнем уровне. По ее словам, правительство США исчерпало дополнительные бюджетные ассигнования на помощь Украине и вынуждено сократить военные поставки.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.