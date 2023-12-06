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Путин заявил, что отношения России и ОАЭ вышли на беспрецедентно высокий уровень

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Отношения России и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) вышли на беспрецедентно высокий уровень. Об этом 6 декабря заявил российский президент Владимир Путин в ходе встречи с лидером ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном в Абу-Даби.

«Сегодня наши отношения благодаря вашей позиции вышли на беспрецедентно высокий уровень», — сказал президент России.

Путин отметил, что страны находятся в постоянном контакте друг с другом, а ОАЭ являются главным торговым партнером России в арабском мире. Российский лидер добавил, что товарооборот Москвы и Абу-Даби показал за 2022 год рост на 67%, а по итогам 2023 года он может увеличиться еще больше.

Кроме того, Путин подчеркнул, что РФ и ОАЭ продолжают реализацию проектов в нефтегазовой сфере, а также занимаются созданием предприятий на своих территориях. Помимо этого между Москвой и Абу-Даби растет уровень инвестиционных вложений и промышленной кооперации.

Путин пригласил президента ОАЭ на саммит БРИКС в Казани, который пройдет в 2024 году. Российский лидер заявил, что ему «очень приятно» от того, что Абу-Даби начинают работать в объединении.

Аль Нахайян дал высокую оценку личной роли Путина в развитии отношений РФ и ОАЭ. По его словам, Абу-Даби является наиболее крупным торговым партнером и самым крупным инвестором в российскую экономику среди арабских стран. Он также отметил, что показатель торгового ненефтяного оборота между странами за прошлый год вырос на 109%.

«В последние годы отношения между нашими странами активно развивались в различных областях. Я ценю вашу личную эффективную роль в укреплении двусторонних отношений», — сказал президент ОАЭ.

Он выразил надежду на продолжение сотрудничества с Россией в энергетических и инфраструктурных проектах, а также в вопросах инновационных технологий.

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Путин прилетел в столицу ОАЭ с рабочим визитом 6 декабря. Его встретил глава МИД ОАЭ Абдалла бен Заид Аль Нахайян. в церемонии также приняла участие рота почетного караула Вооруженных сил ОАЭ. По случаю приезда в страну Путина небо над Абу-Даби окрасили в цвета российского флага.

Накануне пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков анонсировал официальные визиты главы государства в ОАЭ и Саудовскую Аравию. По его словам, Путин 6 декабря в рамках поездки в эти страны обсудит прежде всего двусторонние отношения, обменяется мнениями по международной и региональной повестке дня, включая палестино-израильский конфликт. Песков указал, что на повестке дня также будут вопросы, связанные с нефтяным рынком.

До этого Путин посещал Саудовскую Аравию в 2019 году. Рабочий визит российского лидера закончился заключением 21 соглашения, в частности Хартии сотрудничества стран — производителей нефти. В том же году президент РФ посетил ОАЭ.

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