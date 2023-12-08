9 декабря — Международный день борьбы с коррупцией: тема и мероприятия

Ежегодно в разных странах отмечают Международный день борьбы с коррупцией (International Anti-Corruption Day). Праздник учрежден по инициативе Организации Объединенных Наций (ООН) и призван привлечь общественное внимание к проблеме коррупции во всем мире. Датой празднования было выбрано 9 декабря. О значении торжества и почему его отмечают именно в этот день, рассказывают «Известия».

Международный день борьбы с коррупцией — 2023: история праздника

История праздника берет свое начало с подписания Конвенции ООН против коррупции. Этот международный договор, состоящий из восьми глав, обязывает страны-участницы проводить политику противодействия коррупции, одобрять соответствующие законы и принимать другие меры для борьбы с этим явлением.

В 2023 году мы будем отмечать 20-ю годовщину принятия документа. Конвенция была открыта для подписания 9 декабря 2003 года на конференции в Мериде (Мексика). День начала ее работы впоследствии и был объявлен Международным днем борьбы с коррупцией.

В силу конвенция вступила спустя два года, в декабре 2005-го. С тех пор 190 государств, включая Россию, взяли на себя обязательства по борьбе с коррупцией — экономическим, политическим и социальным явлением, которое в той или иной степени затрагивает все страны.

На сайте всемирной организации, в частности, отмечается, что коррупция служит серьезным вызовом для современного общества. Она разрушает демократические институты, замедляет экономическое развитие, подрывает верховенство закона и государственные устои, тем самым препятствуя мирным процессам и обеспечивая финансирование вооруженных конфликтов.

В связи с этим в ООН подчеркивают, что борьба с подобными преступлениями является не только правом, но и обязанностью каждого гражданина.

Международный день борьбы с коррупцией — 2023: тема этого года

Ежегодно Международный день борьбы с коррупцией посвящен какой-либо теме. Стартовала эта памятная дата с утверждения «С коррупцией платят все». Девизом следующих двух годов был призыв: «Вы сможете остановить коррупцию».

В 2011 году тема всемирного мероприятия была обозначена всего тремя латинскими буквами — ACT, сокращенно от Against Corruption Today, что в русском переводе означает «Против коррупции сегодня». Также праздник проходил под лейтмотивами «Коррупция. Твое «НЕТ» имеет значение» и «Объединимся в борьбе против коррупции в интересах развития, мира и безопасности».

Тема 2023 года посвящена юбилею основополагающего документа по борьбе с коррупцией и звучит как «20-летие Конвенции против коррупции ООН: объединение мира против коррупции».

Международный день борьбы с коррупцией — 2023: мероприятия

Участие в Международном дне борьбы с коррупцией предполагает принятие мер по повышению осведомленности о коррупции, обеспечению прозрачности и поддержке антикоррупционных инициатив.

С этой целью ООН и подведомственные ей структуры проводят ежегодную просветительскую кампанию в социальных сетях. В пабликах публикуются материалы, листовки, плакаты и логотип праздника с антикоррупционными хэштегами. В текущем году, например, выбраны хэштеги: #UnitedAgainstCorruption и #IACD2023.

К этому дню часто приурочены специальные церемонии, на которых отмечают активистов и проекты, внесших ощутимый вклад в борьбу с коррупцией.

Кроме того, во многих странах мира, в том числе и в России, активизируется деятельность правозащитных организаций. Они публикуют доклады о противодействии коррупции в своих странах, а также устраивают разные акции, чтобы привлечь больше сторонников и повысить осведомленность об этой важной проблеме.

Международный день борьбы с коррупцией — 2023: интересные факты

По оценке ООН, ежегодный объем взяток в мире составляет $1 трлн. В результате мировая экономика каждый год теряет $2,6 трлн — более 5% мирового ВВП, причем в развивающихся странах потери от коррупции в десять раз превосходят объемы официальной финансовой помощи, выделяемой этим государствам.

Согласно данным неправительственной организации Transparency International за прошлый год, на первом месте по индексу восприятия коррупции в странах мира расположилась Дания. За ней следуют Финляндия и Новая Зеландия. Худший результат продемонстрировали Сомали, Сирия и Южный Судан. Россия заняла 137-е место, расположившись между Парагваем и Киргизией.

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