Премьер-министр Португалии Антониу Кошта подал в отставку в связи с коррупционным расследованием в его окружении. Об этом 7 ноября сообщил телеканал SIC Notícias.

Кошта подал заявление об отставке президенту страны Марселу де Соузе. Оно вступило в силу после телеобращения политика к стране.

«Я посвятил свое сердце и душу служению стране, я был готов выполнить мандат, который мне доверили португальцы. Сегодня меня удивила информация, что против меня уже возбуждено или будет возбуждено уголовное дело. Готов сотрудничать с правосудием, чтобы раскрыть всю правду», — заявил Кошта.

Ранее в этот день прошли обыски в зданиях правительства и министерства инфраструктуры и окружающей среды. В ходе них был задержан глава администрации Кошты Витор Эшкариа. Также под подозрение попали министр энергетики Жоау Галамба и глава агентства по охране окружающей среды Нуно Лакаста.

Обыски связаны с предполагаемой коррупцией при выдаче концессий на добычу лития и строительство водородного завода.

Ранее, 3 ноября, дипломатический советник премьер-министра Италии Франческо Тало ушел в отставку после разговора главы правительства Джорджи Мелони с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус).

1 ноября пранкеры опубликовали разговор с Мелони в Сети. Итальянский премьер признала, что многие устали от украинского конфликта и вскоре все поймут, что необходим выход из этой ситуации. Она также заявила «африканским чиновникам», что украинцы имеют право на героизацию националиста Степана Бандеры.