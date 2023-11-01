Реклама
Прямой эфир
Мир
В США выставили на продажу дом детства Бритни Спирс за $1,2 млн после выхода мемуаров
Мир
ЮНИСЕФ назвал удары по лагерю беженцев Джабалия кровавой бойней
Мир
Жителям ФРГ пригрозили депортацией за сжигание флагов Израиля
Туризм
В Минэкономразвития заявили о росте турпотока по России за год на 16%
Мир
В мэрии Вашингтона горожанам раздадут электронные маячки из-за роста автоугонов
Мир
В США пообещали обеспечить надлежащее участие РФ на саммите АТЭС с учетом санкций
Мир
Байден упомянул о необходимости гуманитарной паузы в Газе
Армия
Российские военные модифицировали дрон-камикадзе с помощью 3D-принтера
Мир
Сенатор США настоял на необходимости мирных переговоров между Украиной и Россией
Мир
По меньшей мере 195 человек стали жертвами ударов по лагерю беженцев в секторе Газа
Общество
Синоптики спрогнозировали +14 градусов в Москве 5 ноября
Происшествия
Вулкан Эбеко дважды выбросил в воздух пепел на высоту около 3 км
Мир
Госдеп США сообщил о грядущем визите Блинкена в страны Азии и Ближнего Востока

Премьер Италии заявила о праве Украины на героизацию Бандеры

Премьер Италии Мелони: Украина имеет право на героизацию Степана Бандеры
0
Фото: REUTERS/Juan Medina
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что украинцы имеют право на героизацию националиста Степана Бандеры. Об этом она сказала 1 ноября в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус), которые представились высокопоставленными африканскими чиновниками.

Беседу с Мелони пранкеры опубликовали в своей официальной группе «ВКонтакте».

«Нет-нет, я с этим не согласна. Они имеют на это право. Я думаю, что проблема с национализмом — это проблема [президента РФ Владимира] Путина. <…> Я думаю, что они (украинцы. — Ред.) делают то, что должны делать, и правильно, что мы пытаемся им помочь», — подчеркнула политик в ответ на провокационную фразу пранкеров о недопустимости националистической политики Украины.

Мелони также обсудила с «африканскими чиновниками» украинское контрнаступление. Премьер отметила, что оно идет не так, как ожидали в Киеве, и признала, что многие устали от украинского конфликта.

«Я вижу, что многие устали. Если говорить правду, то, возможно, мы близко к тому моменту, когда все поймут, что нам нужен выход», — заявила она.

При этом Мелони добавила, что у нее есть «некоторые соображения, как справиться с этой ситуацией», но она ждет подходящего момента, чтобы попытаться их представить.

«На Украине господствующей идеологией стал нацизм в обработке Бандеры»
Экс-премьер страны Николай Азаров — о денацификации и отношении людей к специальной военной операции РФ

В сентябре политолог Алексей Кочетков в беседе с «Известиями» указал, что на Украине уже много лет активно продвигается реваншистский, неонацистский нарратив, связанный в первую очередь с пересмотром итогов Второй мировой войны. По его словам, официальная идеология современной Украины — это украинский интегральный национализм, который был на вооружении у организации украинских националистов в годы Второй мировой войны.

О национализме на Украине также неоднократно высказывался президент РФ Владимир Путин. 5 сентября российский лидер заявил, что президент Украины Владимир Зеленский прикрывает героизацию нацизма. Путин добавил, что Зеленского, являющегося этническим евреем, поставили западные страны, чтобы прикрыть античеловеческую сущность киевского режима.

До этого, в июле, Путин подчеркнул, что Украина ищет свою идентичность через неонацизм. Он также напомнил, что потенциальные противники Москвы используют Киев как инструмент борьбы с Россией и готовы идти на какие угодно меры, в том числе оправдывать нацизм.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023