Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что украинцы имеют право на героизацию националиста Степана Бандеры. Об этом она сказала 1 ноября в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус), которые представились высокопоставленными африканскими чиновниками.

Беседу с Мелони пранкеры опубликовали в своей официальной группе «ВКонтакте».

«Нет-нет, я с этим не согласна. Они имеют на это право. Я думаю, что проблема с национализмом — это проблема [президента РФ Владимира] Путина. <…> Я думаю, что они (украинцы. — Ред.) делают то, что должны делать, и правильно, что мы пытаемся им помочь», — подчеркнула политик в ответ на провокационную фразу пранкеров о недопустимости националистической политики Украины.

Мелони также обсудила с «африканскими чиновниками» украинское контрнаступление. Премьер отметила, что оно идет не так, как ожидали в Киеве, и признала, что многие устали от украинского конфликта.

«Я вижу, что многие устали. Если говорить правду, то, возможно, мы близко к тому моменту, когда все поймут, что нам нужен выход», — заявила она.

При этом Мелони добавила, что у нее есть «некоторые соображения, как справиться с этой ситуацией», но она ждет подходящего момента, чтобы попытаться их представить.

В сентябре политолог Алексей Кочетков в беседе с «Известиями» указал, что на Украине уже много лет активно продвигается реваншистский, неонацистский нарратив, связанный в первую очередь с пересмотром итогов Второй мировой войны. По его словам, официальная идеология современной Украины — это украинский интегральный национализм, который был на вооружении у организации украинских националистов в годы Второй мировой войны.

О национализме на Украине также неоднократно высказывался президент РФ Владимир Путин. 5 сентября российский лидер заявил, что президент Украины Владимир Зеленский прикрывает героизацию нацизма. Путин добавил, что Зеленского, являющегося этническим евреем, поставили западные страны, чтобы прикрыть античеловеческую сущность киевского режима.

До этого, в июле, Путин подчеркнул, что Украина ищет свою идентичность через неонацизм. Он также напомнил, что потенциальные противники Москвы используют Киев как инструмент борьбы с Россией и готовы идти на какие угодно меры, в том числе оправдывать нацизм.