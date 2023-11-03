Советник премьера Италии ушел в отставку после ее разговора с пранкерами

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что ее дипломатический советник Франческо Тало ушел в отставку после ее разговора с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус). Об этом 3 ноября сообщает Reuters.

«Этот вопрос не был решен должным образом, мы все сожалеем, посол Тало взял на себя ответственность за это», — сказала Мелони.

Ранее, 1 ноября, российские пранкеры опубликовали разговор с Мелони в Сети. В беседе с Кузнецовым и Столяровым от имени «африканских чиновников» итальянский премьер признала, что многие устали от украинского конфликта и вскоре все поймут, что необходим выход из этой ситуации. Она также заявила «африканским чиновникам», что украинцы имеют право на героизацию националиста Степана Бандеры.

Бывший премьер-министр Италии Джузеппе Конте раскритиковал Мелони за этот разговор. Политик уличил премьера в том, что ее оценка конфликта на Украине, которую она высказала пранкерам, расходится с той, которую она представляет своим согражданам.

Сами Вован и Лексус рассказали, что организация разговора заняла у них около двух дней. СМИ сообщали, что после него премьер-министр Италии была в ярости на своих советников, в том числе на Тало.