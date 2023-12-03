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Кличко задался вопросом о дальнейшем существовании Украины

Кличко: речь идет только о том, будет ли Украина вообще дальше существовать
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Фото: Global Look Press/Xinhua/Peter Druk
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Мэр Киева Виталий Кличко во время интервью швейцарскому изданию 20 Minuten, опубликованном 2 декабря, задался вопросом о дальнейшем существовании Украины.

Во время беседы у него спросили об амбициях на должность президента.

«Было бы глупо думать об этом сегодня. Сегодня речь идет только о том, будет ли Украина вообще дальше существовать. <…> В то же время среди наших политиков уже есть конфликт — в стране, существование которой сейчас является шатким», — сказал Кличко.

Кроме того, мэр украинской столицы также добавил, что не удивлен падению популярности президента страны Владимира Зеленского в сравнении с армейским руководством. По его мнению, люди видят, кто эффективно действует, а кто нет. Зеленский расплачивается за допущенные им ошибки, считает Кличко.

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Ранее, 26 ноября, глава литовского МИДа Габриелюс Ландсбергис выразил обеспокоенность тем, что Украина может прекратить свое существование в связи с осложняющимися для нее реалиями в конфликте. Кроме того, он также подчеркнул, что некоторые страны Запада начинают испытывать усталость от продолжительности конфликта.

22 ноября сенатор американского конгресса Крис Мерфи в интервью изданию Politico указал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут продержаться до февраля при отсутствии помощи со стороны США.

До этого, 11 ноября, газета The Telegraph писала, что неудачи ВСУ на фронте сломили президента Украины. Как тогда отметило издание, президент Украины впервые публично раскритиковал главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, который заявил о патовой для украинских войск ситуации на фронте.

10 ноября подполковник американской армии в отставке Эрл Расмуссен заявил «Известиям», что Украина осознает полный провал своего контрнаступления, которое вынудил начать Запад. По его словам, в последнее время СМИ пытаются переложить вину за неудачи на Зеленского.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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