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Появились кадры задержания напавшего с ножом на прохожих в Париже мужчины

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Фото: соцсети
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Появилось видео задержания мужчины, который напал с ножом на прохожих на набережной Гренель недалеко от Эйфелевой башни в Париже. Оно опубликовано 3 декабря очевидцами.

На кадрах видно, как подозреваемого окружают сотрудники полиции.

Как сообщали СМИ, задержанный — 26-летний француз, родившийся в Нейи-сюр-Сен. Он напал с ножом на гражданина Германии, который впоследствии скончался. Также нападавший ранил еще одного человека, после чего был задержан.

Некоторые очевидцы сообщают, что нападавший кричал «Аллах акбар!». Во время ареста он заявил, что устал наблюдать, как погибают мусульмане.

Отмечается, что президент Франции Эммануэль Макрон осведомлен о происшествии. Кроме того, национальная антитеррористическая прокуратура (PNAT) оценивает ситуацию.

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В октябре Франция повысила уровень безопасности после того, как 13 октября злоумышленник убил ножом учителя и серьезно ранил еще двух человек. Данная мера также была введена из-за роста угроз, связанных с кризисом в Израиле.

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