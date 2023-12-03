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Один человек погиб при нападении неизвестного близ Эйфелевой башни в Париже
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Один человек погиб при нападении неизвестного близ Эйфелевой башни в Париже

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Фото: REUTERS/Stephanie Lecocq
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Один человек погиб и по меньшей мере один ранен в результате нападения неизвестного на набережной Гренель близ Эйфелевой башни в Париже. Полицейским удалось задержать злоумышленника, передает телеканал BFMTV.

«Полиция только что арестовала злоумышленника, напавшего на прохожих в Париже, в районе набережной Гренель. Один человек погиб. Одному раненому оказана помощь», ― заявил министр внутренних дел и заморских территорий Франции Жеральд Дарманен в социальной сети X.

По информации телеканала, 26-летний француз, родившийся в Нейи-сюр-Сен, на мосту Бир-Хакейм, напал с ножом на гражданина Германии, который впоследствии скончался.

Молодой человек, как стало известно BFMTV, атаковал по меньшей мере еще двух туристов. Пока что известно об одной женщине, которая получила ранения. Некоторые очевидцы сообщают, что нападавший кричал «Аллах Акбар». Во время ареста подозреваемый заявил, что устал наблюдать, как погибают мусульмане.

Президент Франции Эммануэль Макрон осведомлен о происшествии и сейчас ведет переговоры с Дарманеном. Борт с французским лидером уже вылетел из Дохи в Париж.

Национальная антитеррористическая прокуратура (PNAT) оценивает ситуацию. Расследование еще не началось, сообщает BFMTV со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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В октябре Франция повысила уровень безопасности после того, как на прошлой неделе злоумышленник убил ножом учительницу и серьезно ранил еще двух человек. Ранее на этой неделе двое граждан Швеции были убиты в Брюсселе в результате теракта, подозреваемый впоследствии был застрелен полицией. По данным кризисного центра Бельгии, уровень террористической опасности в городе был повышен до максимального.

18 октября министр внутренних дел Герхард Карнер и глава минобороны страны Клаудия Таннер сообщили, что Австрия повысила уровень террористической опасности до «второго, высшего, уровня» на фоне эскалации на Ближнем Востоке и нападения на шведских футбольных фанатов в Брюсселе. Совет министров Австрии также решил пополнить ряды федеральной армии для защиты еврейских учреждений.

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