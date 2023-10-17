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Подозреваемый в нападении на шведских болельщиков в Брюсселе ликвидирован

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Фото: REUTERS/Johanna Geron
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Подозреваемый в нападении на группу шведских болельщиков в Брюсселе ликвидирован в одном из столичных кафе. Об этом 17 октября сообщает телеканал VRT, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Полиция уничтожила подозреваемого в кафе в брюссельской коммуне Схарбек, в которой, как сообщалось, проживает убийца. В то же время отмечается, что полной уверенности в том, что именно уничтоженный террорист является убийцей шведских граждан, пока нет.

Как отмечает издание Daily Mail, совершив убийство двух человек, предполагаемый злоумышленник, используя имя «Слайем Слума», похвастался содеянным в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), добавив, что он стремился отомстить за убийство шестилетнего американо-палестинского мальчика.

Известно, что 45-летний мужчина тунисского происхождения, которого местные СМИ назвали Абдесалем Лассуед, праздновал совершенное им убийство и сказал, что сделал это во имя ИГИЛ (ИГ, запрещенной в РФ террористической организации).

В полиции отметили, что мужчина с густой черной бородой, в оранжевой куртке, черном шарфе и желтой бейсболке был именно тем, который попал на видео после теракта и кого они искали в связи с нападением.

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Скандал с далеко идущими последствиями

Два человека в футболках шведской сборной погибли вечером 16 октября в центре Брюсселя в результате стрельбы, которую открыл неизвестный мужчина. Полиция сразу оцепила район. Стрелявший был объявлен в розыск.

По данным кризисного центра Бельгии, уровень террористической опасности в городе повышен до максимального. Впоследствии стало известно, что нападение на футбольных фанатов совершил Абдесалем Л., который известен бельгийским спецслужбам своими радикальными взглядами.

Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо тем же вечером выразил соболезнования премьер-министру Швеции Ульфу Кристерссону после террористического нападения на шведских граждан в Брюсселе.

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