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Неизвестный убил учителя в школе на севере Франции

BFM: неизвестный убил учителя и ранил нескольких человек в школе во Франции
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Фото: REUTERS/Pascal Rossignol
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В средней школе Гамбетта в Аррасе (Па-де-Кале) во Франции неизвестный убил учителя и ранил нескольких человек. Об этом 13 октября сообщает сайт BFM TV со ссылкой на источник в полиции.

«Нападение с ножом произошло в эту пятницу, 13 октября, около 11 часов утра в средней школе Гамбетта в Аррасе (Па-де-Кале). Учитель был убит, еще несколько человек ранены», — сообщают журналисты.

Полиция задержала подозреваемого, которому около 20 лет. Им оказался бывший ученик школы.

В соцсетях также появилось видео драки с территории школы, где один из ее участников обороняется стулом. Затем драка переместилась ближе ко входу в школу, где неизвестный продолжил нападать на второго участника.

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До этого, 28 августа, газета B.Z. сообщила, что полиция Берлина получила сигнал о том, что у одной из школ заметили неизвестного с предметом, похожим на оружие. Полицейские, приехали на место ЧП. Затем стало известно, что сообщение было ложным.

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