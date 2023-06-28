Полиция Берлина получила сообщение о неизвестном с оружием в одной из школ

Неизвестный с предметом, похожим на оружие, замечен у одной школ Берлина. Как написала 28 июня газета B.Z., соответствующий сигнал получили полицейские столицы Германии.

Отмечается, что речь идет о школе имени Карла фон Осецкого в районе Кройцберг. Сигнал тревоги поступил правоохранителям около 09:36 (10:36 мск).

Позже поступил второй сигнал о том, что мужчина якобы уже находится в здании школы. Полицейские, прибыв на место ЧП, призвали учеников и учителей не выходить из классных комнат.

«Мы обыскиваем здание. Пока никаких данных о вооруженном преступнике нет», — уточнила представитель полиции.

Позже журналистов проинформировали, что сообщение о неизвестном с оружием в школе оказалось ложным. Отмечается, что возбуждено уголовное дело по подозрению о неправомерном использовании экстренных вызовов.

Ранее, 1 июня, телеканал TV-4 сообщил о том, что в школе в Швеции произошло нападение с ножом. Позже стало известно, что в городе Эскильстуна в центральной Швеции задержали троих молодых людей, которых подозревают в нападении с ножом в спортивном комплексе школы. Там уточнили, что во время инцидента пострадали четверо 15-летних юношей. Они были госпитализированы.