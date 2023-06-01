Полиция Швеции задержала троих подозреваемых в нападении в школе

В городе Эскильстуна в центральной Швеции задержали троих молодых людей, которых подозревают в нападении с ножом в спортивном комплексе школы 1 июня. Об этом говорится в сообщении на сайте шведской полиции.

В этот день телеканал TV-4 сообщил о том, что в школе в Швеции произошло нападение с ножом. Тогда никаких подробностей не сообщалось. Также не было известно точного числа пострадавших.

«По делу были арестованы двое молодых людей <...> Во второй половине дня по подозрению в совершении преступления был задержан еще один молодой человек. В настоящее время под стражей находятся три человека. Всем троим от 15 до 17 лет» — говорится в сообщении полиции.

Там уточнили, что во время инцидента пострадали четверо 15-летних юношей. Они были госпитализированы.

«Двое из них более серьезно ранены, а двое менее серьезно», — передает слова пресс-секретаря региона Сёрмланда Фредрика Густавссона сайт телеканала TV4 Nyheterna.

Как сообщает газета Aftonbladet со ссылкой на очевидца событий Фредерика, в общей сложности в конфликте участвовали примерно по 20 человек с каждой стороны.

Со ссылкой на свои данные журналисты подчеркивают, что речь идет о двух бандах молодежи, которые устроили поножовщину у спортивной арены.