Детский ад: стали известны подробности событий в спецшколе №124 Екатеринбурга

Директор спецшколы №124 в Екатеринбурге отстранена от работы после появления в СМИ сообщений об издевательствах, в том числе сексуального характера, над воспитанниками. Подробности сандала и мнение адвоката о том, что творится за стенами закрытых учреждений — в материале «Известий».

Пожаловались на кондуит

С социальных сетях на текущей неделе появились аудио и видеозаписи, на которых воспитанники обвиняют старшеклассников и одного из педагогов специальной школы №124 в систематическом применении психологического, физического и сексуального насилия. Все началось после того, как один из учеников сбежал из школы и рассказал близким, что старшеклассники под руководством одного из воспитателей наказывают младших ремнем, устраивают им «темную».

Один из подростков (мальчику еще не исполнилось 14 лет) утверждает, что в качестве наказаний также применялось упражнение «стульчик» — подростки должны были стоять длительное время в полуприсяде за провинность.

Но самое страшное наказание, о котором говорят дети, связано с унижением через сексуальное насилие. На жаргоне подростки называют это процесс «чуханить». Унижение достоинства якобы совершалось через испражнение на жертву, насильственные действия сексуального характера, совершенные публично и заснятые на видео.

Спецшкола № 124 Фото: 66.ru/Антон Буценко

Один из подростков утверждает, что старшеклассников координировал конкретный педагог, который ведет кондуит (журнал проступков каждого подопечного). Как пишет местное издание 66.ru, после того как «товарищеский суд» приговорил 14-летнего мальчика к изнасилованию, он решился на побег домой и пожаловался матери. Сообщается, что молодой человек попал в закрытую спецшколу для детей с девиантным поведением за магазинные кражи. Он же рассказал журналистам, что был свидетелем экзекуции сексуального характера над 12-летним мальчиком из-за обмана педагогов и ровесников. В то же время мальчик подчеркнул, что сам педагог непосредственно не участвовал в насильственных действиях. Также подросток заявил, что о ситуациях якобы знала лично директор учебного заведения, которую на сегодняшний день отстранили от работы.

Покрывали или недоглядели

Тем временем ситуация привлекла внимание правоохранительных органов и правозащитников.

«Я планирую в ближайшее время встретиться с руководством и воспитателями спецшколы № 124 и обсудить с ними эту ситуацию, о которой пишут СМИ. Обвинения очень серьезные, надо понять, чем они вызваны», — сообщила «Известиям» уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

Полиция и СК пока осторожны в оценках и выводах, идет проверка и сбор доказательств, они воздержались от комментариев. Не стоит сбрасывать со счетов и тот факт, что воспитанники могли оговорить персонал учреждения. Впрочем, если факты унижений одних подростков другим со съемкой процесса на видео подтвердятся, к руководству и педагогам будут вопросы в любом случае.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

Адвокат Георгий Краснов, представляющий интересны семьи одного из пострадавших детей, сообщил, что дело в отношении двух подростков, заподозренных в надругательстве над младшим однокашником уже возбуждено уголовное дело.

«Те, кто непосредственно совершали насильственные сексуальные преступления – это тоже дети, это ужасно во всех смыслах. Но возникает вопрос: почему так случилось? Понятно, что эти дети изначально были помещены туда из-за своего неправильного поведения, но мы должны прекрасно понимать, что для вот таких страшных действий были созданы все условия со стороны должностных лиц? Будет странно, если два парня окажутся крайними. По справедливости, надо рассуждать о том, где был директор, что с воспитателями, где был ПДН?» — рассказал он местным журналистам.

Закрытая школа

Согласно данным официального сайта 124-я школа — это государственное специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа «для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением». Организация и координация работы школы возложена на Минобразования и молодежной политики Свердловской области. Учреждение осуществляет образовательные программы начального общего образования, как основного, так и адаптированные для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).

Фото: РИА Новости/Антон Уницын

Среди отзывов об образовательном учреждении на картографических сервисах попадаются крайне негативные — из них следует, что воспитанники часто самовольно сбегают из школы. Однако в целом педагогов хвалят, хотя и упоминают о кадровых проблемах школы. «Если ваши дети ведут себя плохо, просто невзначай намекните им, что отправите учиться в школу 124, они сами все поймут, а вам будет счастье», — охарактеризовал учебное заведение Петр Б. в комментарии двухгодичной давности.

Кого винить

В соответствии с законом «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» помещение в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого (СУВУ ЗТ) типа является одним из видов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Направление в такие заведения применяется как принудительная мера воспитательного воздействия «в целях исправления несовершеннолетнего, нуждающегося в особых условиях воспитания, обучения и требующего специального педагогического подхода».

— Само определение таких учреждений как закрытых говорит о том, что существует высокий фактор латентности преступлений против детей. Подростки, находящиеся в учреждениях подобного типа, — идеальные жертвы. Несмотря на то, что работа данных спецшкол регулируется федеральным законом, мы все чаще слышим о чудовищной жестокости, — объясняет адвокат Виктория Данильченко

Фото: РИА Новости/Антон Уницын

Согласно законодательству, должностные лица СУВУ ЗТ имеют право применять в исключительных случаях, когда иные меры не дали результата, в течение минимально необходимого времени меры физического сдерживания (физическую силу) «в пределах, не унижающих человеческого достоинства, в целях пресечения совершения несовершеннолетними общественно опасных деяний или причинения ущерба своей жизни или здоровью либо для устранения иной опасности, непосредственно угрожающей охраняемым законом интересам других лиц или государства». О намерении применить физическую силу сотрудники обязаны предварительно устно уведомить несовершеннолетних, предоставив им время, достаточное для прекращения противоправных деяний (за исключением случаев, когда промедление создает опасность жизни, здоровью несовершеннолетних и других лиц, либо может повлечь иные тяжкие последствия).

Гладко было на бумаге

— О применении физической силы должностные лица обязаны незамедлительно уведомить прокурора по месту нахождения указанного учреждения. Однако, к сожалению, на практике эта норма закона не соблюдается. Описываемые в спецшколе случаи недопустимы, — подчеркивает адвокат Данильченко.

Юрист обращает внимание, что законом несовершеннолетним в таких учреждениях предоставлено право вести переписку с органами, осуществляющими контроль за деятельностью СУВУ ЗТ, судом, прокуратурой, Уполномоченным по правам человека в РФ и другими надзорными инстанциями и службами, а также с общественной наблюдательной комиссией. Данная переписка цензуре не подлежит. Также по закону возможно проведение беседы членами ОНК с несовершеннолетними по вопросам обеспечения их прав в СУВУ ЗТ.

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Эта беседа осуществляется в условиях, позволяющих представителю администрации учреждения видеть их, но не слышать. Воспользоваться данным правом несовершеннолетние не всегда могут.