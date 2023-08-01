Спасти и защитить: охранников школ будут готовить к отражению вооруженных нападений
Охранников школ и других образовательных организаций будут готовить к отражению террористических угроз и вооруженных нападений. Об этом говорится в новом проекте ГОСТа, который имеется в распоряжении «Известий». Как считают его авторы, это поможет предотвратить повторение инцидентов, связанных с вооруженными нападениями на образовательные организации. Инициативу поддерживают в комитете Госдумы по безопасности, где считают, что такие новые стандарты должны стать обязательными для всех образовательных организаций.
Быть готовыми
Для охранников школ, дошкольных и профессиональных образовательных организаций появится требование по обеспечению защиты в условиях вооруженного нападения или теракта. Об этом говорится в новом проекте ГОСТа «Обеспечение безопасности образовательных организаций. Оказание охранных услуг на объектах дошкольных, образовательных и профессиональных образовательных организаций».
Документ разработала рабочая группа из представителей Ассоциации предприятий безопасности «Школа без опасности» при участии Федерального координационного центра руководителей охранных структур, его поддержал Росстандарт.
«Национальный стандарт актуализируется впервые. При разработке его проекта был использован отечественный и зарубежный опыт, в том числе содержащийся в стандартах отдельных объединений охранного сообщества», — отмечается в пояснительной записке к проекту, которая имеется в распоряжении «Известий».
В документе также сообщается, что в настоящее время объекты всех образовательных организаций обеспечены охраной в соответствии с категориями. Однако в связи с возникновением новых угроз, в том числе с возросшими рисками терактов, особенно на территории новых субъектов, возникла необходимость актуализировать содержание ГОСТа.
В частности, предлагается добавить новые требования к подготовке работников охранной организации, в том числе учений и практических тренировок по действиям при нападении и возникновении чрезвычайных ситуаций на объектах образования.
— Обеспечение физической охраны объектов образования остается основной формой профилактического воздействия на большинство угроз, в первую очередь террористического характера. Деятельность в области обеспечения безопасности образовательных организаций проводится в рамках реализации программы национальной стандартизации на 2023 год Технического комитета по стандартизации «Антитеррористическая и охранная деятельность» (ТК 208), — пояснил «Известиям» руководитель Росстандарта Антон Шалаев.
При этом он отметил, что сейчас в области обеспечения физической охраны объектов образования действуют три национальных стандарта, которые служат базисом подтверждения качества оказываемых услуг, тем самым в разы повышая защищенность жизни и здоровья граждан.
В Госдуме «Известиям» сообщили, что поддерживают инициативу и намерены предложить правительству сделать новые требования по охране образовательных организаций обязательными.
— Мы считаем, что новые требования по защите учащихся должны быть обязательными особенно сегодня. В нынешних реалиях мы должны быть готовы к любым провокациям. Надо действовать на опережение, — пояснил зампред комитета ГД по безопасности Анатолий Выборный.
По его словам, профилактические мероприятия по безопасности должны иметь превентивный эффект, тогда сотрудникам охранных организаций удастся вовремя выявить угрозу и адекватно на нее отреагировать.
«Известия» направили запрос в Минпросвещения с просьбой прокомментировать изменения.
Продиктованы временем
В типовой инструкции будут прописаны действия охранников образовательной организации при угрозе совершения вооруженного нападения, в том числе террористической направленности — это станет важнейшим изменением в действующий стандарт, сообщил «Известиям» президент общероссийского отраслевого объединения работодателей в сфере охраны и безопасности «Федеральный координационный центр руководителей охранных структур» Александр Козлов.
— Новые стандарты расширяют и ужесточают требования к обеспечению безопасности. Если они будут рекомендованы к обязательному исполнению, то сотрудники охраны будут обязаны проводить тренировки по действиям в случае вооруженного нападения или других экстренных ситуаций. То есть эти навыки будут отработаны до автоматизма, — пояснил он.
По его словам, заказчик сможет оценить, насколько профессионален нанятый сотрудник, какими компетенциями обладает, каковы критерии качественной услуги и как она должна оказываться в современных условиях, отметил Александр Козлов.
Зампред комитета ТПП по безопасности предпринимательской деятельности Сергей Саминский отметил, что нацстандарт актуализируется впервые с 2019 года.
— Опыт работы предприятий ЧОП за эти годы показал, что навыки нужно совершенствовать. Охранник должен идти в ногу со временем, учитывая, что меняются и методы правонарушителей, — убежден эксперт.
По его словам, новые стандарты максимально адаптированы под сложившиеся реалии. Требования сформированы исходя из имеющейся практики обеспечения антитеррористической безопасности в Москве и новых регионах, они насыщены новыми подходами и инновациями, которых на сегодняшний день нет ни у кого в мире, подчеркнул Сергей Саминский.
Аналогичного мнения придерживается президент правления союза частных предприятий в сфере безопасности «Содружество миротворец», председатель комиссии Общественной палаты по безопасности Михаил Аничкин.
— Мы живем в непростое время, когда противостояние террористической угрозе как никогда актуально. Охранник должен отвечать всем необходимым требованиям и знать, какие меры он должен принять в случае опасности. В том числе вовремя нажать кнопку для вызова Росгвардии и выполнить все инструкции, чтобы закрыть школу, — пояснил эксперт.
Он отметил, что авторы инициативы — «Школа без опасности» — давно и профессионально занимаются подготовкой стандартов по охране образовательных организаций, и если такие инициативы появляются — значит, в них есть объективная потребность, подчеркнул Михаил Аничкин.
Тема очень важная, согласен член комитета Госдумы по безопасности Адальби Шхагошев. Но для реализации инициативы по обучению охранников могут потребоваться дополнительные средства и нужно заранее понять, готовы ли к этому охранные организации, добавил он.