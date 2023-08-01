Спасти и защитить: охранников школ будут готовить к отражению вооруженных нападений

Охранников школ и других образовательных организаций будут готовить к отражению террористических угроз и вооруженных нападений. Об этом говорится в новом проекте ГОСТа, который имеется в распоряжении «Известий». Как считают его авторы, это поможет предотвратить повторение инцидентов, связанных с вооруженными нападениями на образовательные организации. Инициативу поддерживают в комитете Госдумы по безопасности, где считают, что такие новые стандарты должны стать обязательными для всех образовательных организаций .

Быть готовыми

Для охранников школ, дошкольных и профессиональных образовательных организаций появится требование по обеспечению защиты в условиях вооруженного нападения или теракта. Об этом говорится в новом проекте ГОСТа «Обеспечение безопасности образовательных организаций. Оказание охранных услуг на объектах дошкольных, образовательных и профессиональных образовательных организаций».

Документ разработала рабочая группа из представителей Ассоциации предприятий безопасности «Школа без опасности» при участии Федерального координационного центра руководителей охранных структур, его поддержал Росстандарт.

« Национальный стандарт актуализируется впервые. При разработке его проекта был использован отечественный и зарубежный опыт, в том числе содержащийся в стандартах отдельных объединений охранного сообщества », — отмечается в пояснительной записке к проекту, которая имеется в распоряжении «Известий».

Фото: ТАСС/Octagon.Media/Наталья Чернохатова

В документе также сообщается, что в настоящее время объекты всех образовательных организаций обеспечены охраной в соответствии с категориями. Однако в связи с возникновением новых угроз, в том числе с возросшими рисками терактов, особенно на территории новых субъектов, возникла необходимость актуализировать содержание ГОСТа .

В частности, предлагается добавить новые требования к подготовке работников охранной организации, в том числе учений и практических тренировок по действиям при нападении и возникновении чрезвычайных ситуаций на объектах образования .

— Обеспечение физической охраны объектов образования остается основной формой профилактического воздействия на большинство угроз, в первую очередь террористического характера . Деятельность в области обеспечения безопасности образовательных организаций проводится в рамках реализации программы национальной стандартизации на 2023 год Технического комитета по стандартизации «Антитеррористическая и охранная деятельность» (ТК 208), — пояснил «Известиям» руководитель Росстандарта Антон Шалаев.

При этом он отметил, что сейчас в области обеспечения физической охраны объектов образования действуют три национальных стандарта, которые служат базисом подтверждения качества оказываемых услуг, тем самым в разы повышая защищенность жизни и здоровья граждан .

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

В Госдуме «Известиям» сообщили, что поддерживают инициативу и намерены предложить правительству сделать новые требования по охране образовательных организаций обязательными .

— Мы считаем, что новые требования по защите учащихся должны быть обязательными особенно сегодня. В нынешних реалиях мы должны быть готовы к любым провокациям. Надо действовать на опережение , — пояснил зампред комитета ГД по безопасности Анатолий Выборный.

По его словам, профилактические мероприятия по безопасности должны иметь превентивный эффект, тогда сотрудникам охранных организаций удастся вовремя выявить угрозу и адекватно на нее отреагировать .

«Известия» направили запрос в Минпросвещения с просьбой прокомментировать изменения.

Продиктованы временем

В типовой инструкции будут прописаны действия охранников образовательной организации при угрозе совершения вооруженного нападения, в том числе террористической направленности — это станет важнейшим изменением в действующий стандарт , сообщил «Известиям» президент общероссийского отраслевого объединения работодателей в сфере охраны и безопасности «Федеральный координационный центр руководителей охранных структур» Александр Козлов.

— Новые стандарты расширяют и ужесточают требования к обеспечению безопасности . Если они будут рекомендованы к обязательному исполнению, то сотрудники охраны будут обязаны проводить тренировки по действиям в случае вооруженного нападения или других экстренных ситуаций. То есть эти навыки будут отработаны до автоматизма , — пояснил он.

По его словам, заказчик сможет оценить, насколько профессионален нанятый сотрудник, какими компетенциями обладает, каковы критерии качественной услуги и как она должна оказываться в современных условиях , отметил Александр Козлов.

Фото: ТАСС/Егор Алеев

Зампред комитета ТПП по безопасности предпринимательской деятельности Сергей Саминский отметил, что нацстандарт актуализируется впервые с 2019 года .

— Опыт работы предприятий ЧОП за эти годы показал, что навыки нужно совершенствовать. Охранник должен идти в ногу со временем, учитывая, что меняются и методы правонарушителей , — убежден эксперт.

По его словам, новые стандарты максимально адаптированы под сложившиеся реалии. Требования сформированы исходя из имеющейся практики обеспечения антитеррористической безопасности в Москве и новых регионах, они насыщены новыми подходами и инновациями, которых на сегодняшний день нет ни у кого в мире , подчеркнул Сергей Саминский.

Аналогичного мнения придерживается президент правления союза частных предприятий в сфере безопасности «Содружество миротворец», председатель комиссии Общественной палаты по безопасности Михаил Аничкин.

— Мы живем в непростое время, когда противостояние террористической угрозе как никогда актуально. Охранник должен отвечать всем необходимым требованиям и знать, какие меры он должен принять в случае опасности. В том числе вовремя нажать кнопку для вызова Росгвардии и выполнить все инструкции, чтобы закрыть школу , — пояснил эксперт.

Фото: ТАСС/Егор Алеев

Он отметил, что авторы инициативы — «Школа без опасности» — давно и профессионально занимаются подготовкой стандартов по охране образовательных организаций, и если такие инициативы появляются — значит, в них есть объективная потребность, подчеркнул Михаил Аничкин.