Принять на меру: школы в малых городах хотят обеспечить охраной

Правительство просят обеспечить профессиональной охраной школы в малонаселенных пунктах, в которых проживает менее 100 тыс. человек. С такой инициативой обратился первый зампред комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный. По его словам, сегодня половина из всех школ в стране сельские — около 24 тыс., но все они лишены финансирования на обеспечение безопасности. Обеспокоенность ситуацией разделяют в комитетах ГД по просвещению и вопросам семьи, женщин и детей, однако при этом там указывают на дефицит средств на эти цели .

Взять под защиту

В Госдуме просят кабмин пересмотреть постановление правительства № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов Министерства просвещения РФ» . В 2022 году в него были внесены поправки, согласно которым не подлежат охране образовательные учреждения, которые расположены в населенных пунктах численностью населения менее 100 тыс . Соответствующее обращение вице-премьеру, руководителю аппарата правительства Дмитрию Григоренко направил зампред комитета Госдумы по безопасности, член фракции «Единая Россия» Анатолий Выборный. Документ есть в распоряжении «Известий».

— Существующие нормативы приводят к тому, что в школах, расположенных на территориях с населением меньше 100 тыс. человек, совсем нет профессиональной охраны, эта роль возложена на технический персонал . Но это несправедливо и неправильно, когда в крупных городах государственные школы охраняют по высшему разряду, а в поселках и малокомплектных это зависит от того, есть ли средства на эти цели у родителей , — пояснил «Известиям» депутат.

По его словам, каждый отец и мать, отправляя своего ребенка в учебное заведение, должен быть уверен, что он там гарантированно защищен.

Фото: РИА Новости/Илья Наймушин

— Поэтому важно пересмотреть данный подход и добиться, чтобы все школы без исключения были полноценно защищены, оборудованы постами охраны и обеспечены высококвалифицированными кадрами. И это должно быть организовано централизованно, с помощью и под наблюдением государства , — подчеркнул политик.

Анатолий Выборный напомнил о едином подходе к обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности образовательных организаций, на чем неоднократно делал акцент президент РФ Владимир Путин . По его словам, исходя из общедоступных данных, сегодня в России около 24 тыс. сельских школ, однако фактически все они лишены профессиональной охраны .

Депутат также рассказал «Известиям», что причиной его запроса в кабмин стали обращения граждан в Госдуму, которые обеспокоены сложившейся ситуацией .

В одном из них житель Свердловской области от лица инициативной группы родителей отмечает, что неправильно руководствоваться логикой: чем крупнее населенный пункт, в котором расположена образовательная организация, тем больше вероятность совершения террористического акта, поэтому ей положена охрана .

« В настоящее время не подлежат охране не только малокомплектные образовательные организации, но и большинство средних образовательных организаций, находящихся в городах и населенных пунктах районного значения », — отметил он в своем обращении.

«Известия» направили запрос в правительство.

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Угроза существует, но есть ли деньги

Тема защиты детей в школах поднималась еще на парламентских слушаниях в 2021 году, так как проблема очень серьезная , сказала «Известиям» глава комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.

— Я также уже обратилась с письмом к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением обеспечить охрану всех школ, чтобы там была полиция или Росгвардия. У самих образовательных учреждений в небольших населенных пунктах средств на эти цели нет , в отличие, например, от Москвы. Большую часть денег они отдают на оплату услуг ЖКХ и зарплаты, — отметила она.

По ее словам, кроме того, сейчас введено подушевое финансирование, и если это малокомплектное учебное заведение, то значит, денег оно получит еще меньше, чем обычная школа .

Это мнение разделяет первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Яна Лантратова.

— Если в крупных городах еще обеспокоены вопросами безопасности, то в небольших поселениях если и сидит, то пожилой человек, который в силу возраста не готов к данной работе , — пояснила она.

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

А ведь и в таких школах возникают разные ситуации — иногда человеку, отвечающему за безопасность, приходится вмешиваться даже в драки . Поэтому, конечно, охрана там нужна.

— Такая охрана должна появиться особенно в нынешнее непростое время в условиях СВО, когда мы уже видим много всевозможных провокаций со стороны Украины, а дети оказываются в этих условиях самыми незащищенными , — пояснила заслуженный учитель России Любовь Павлюченкова.

В России сегодня есть ресурсы и возможности, чтобы обеспечить охрану и антитеррористическую защищенность всех образовательных организаций , отметил эксперт в сфере безопасности Сергей Саминский.

— В соответствии с принятыми изменениями, внесенными постановлением правительства РФ от 05.03.2022 № 289, в период обострения всех видов террористических угроз не подлежат физической охране не только малокомплектные образовательные организации, но и большинство средних образовательных организаций, находящихся в городах и населенных пунктах районного значения . Это очень печально, так как никто не застрахован от каких-либо инцидентов, в которых могут пострадать дети , — пояснил он «Известиям».

По его мнению, необходимо как можно скорее принять меры по изменению сложившейся ситуации.