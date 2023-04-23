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Никуда не СУНЦ: школы для талантливых детей просят вписать в закон

ОП РФ нашла пробелы в регулировании финансирования специализированных учебно-научных центров
Фото: Getty Images/Imgorthand
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В России нет единого механизма финансирования школ-интернатов для одаренных детей (специализированные учебно-научные центры, СУНЦ), несмотря на то что именно эти заведения готовят будущую научную элиту страны, обратили внимание члены Общественной палаты. Они обратились в Минобрнауки и Госдуму и указали, что часть центров живет на гранты, которые распределило министерство, но их сроки подходят к концу. О том, что такие заведения оказываются в подвешенном состоянии, говорят и руководители СУНЦ. Общественники просят разработать поправки, которые бы автоматически наделяли вновь создаваемые школы правом на постоянное бюджетное финансирование. Также они предлагают, чтобы и регионы субсидировали уникальные центры. В Госдуме выразили готовность поддержать предложение.

Законодательные пробелы

Разработать и закрепить в законодательстве механизм, согласно которому все специализированные центры для одаренных детей интернатного типа получали бы постоянное бюджетное финансирование, попросили члены Общественной палаты (ОП), Минобрнауки и комитет Госдумы по науке и высшему образованию.

«Достижение технологического суверенитета страны — одно из ключевых условий для ее дальнейшего развития, — отмечается в письме комиссии ОП РФ по развитию высшего образования и науки, с которым ознакомились «Известия». — Актуальность проблем, связанных с функционированием СУНЦ, обусловлена обострившимися в новых условиях вызовами для России». Поэтому пора обратить внимание на пробелы в законодательстве, которые препятствуют повышению доступности образования в сфере начальной подготовки высококвалифицированных кадров для инновационного развития страны, говорится в документе.

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СУНЦ существуют с 1963 года — они создавались как школы-интернаты физико-математического профиля, куда детей принимали на конкурсной основе. До 2020 года современной нормативно-правовой базы для таких школ не существовало — они регулировались постановлениями Совета министров СССР от 1963, 1989 и 1990 годов, указали участники круглого стола в ОП. Сейчас в России десять СУНЦ, в них учится более 3 тыс. детей, 60% из которых проживают в этих центрах.

школа
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В закон об образовании в РФ центры были вписаны лишь в 2021 году — в ст. 77 было закреплено понятие СУНЦ и, в частности, указано, что создаются структурные подразделения на базе высших учебных заведений. В документе отмечается, что питание и проживание обеспечиваются за счет бюджетных средств — на основе порядка, утверждаемого правительством. В 2022 году кабмин утвердил перечень таких школ.

Именно этот документ и вызывает сейчас правовую коллизию — в нем указаны лишь четыре исторические школы-интерната, которые имели статус СУНЦ на тот момент, — центры при МГУ, СПбГУ, Новосибирском научно-исследовательском университете и Уральском федеральном университете. А организации, которые выигрывали грантовые конкурсы Минобрнауки на создание сети СУНЦ, в этот перечень не вошли, — это шесть таких школ в Нижнем Новгороде, Казани, Ставрополе, Ростове-на-Дону и Якутске. Формирование сети интернатов для одаренных детей началось в 2019 году, прошло уже два грантовых конкурса.

На это обратил внимание, в частности, на круглом столе ректор УрФУ Виктор Кокшаров.

Есть СУНЦ, которые были созданы, но в перечень, указанный в законе, не вошли, поэтому и не получают этого финансирования. Они были созданы, утвердили, а вот что с ними будет дальше — большой вопрос, — сказал он.

Будущая научная элита

Подтвердил наличие проблемы и директор СУНЦ Южного федерального округа (ЮФО) Тимур Синельников.

Я вижу риски доступности образования из-за отсутствия бюджетного финансирования, — сказал он. По словам Синельникова, сейчас трехлетние гранты заканчиваются и дети, которые еще не закончили обучение в таких центрах, могут быть вынуждены прервать свое обучение.

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Научный руководитель СУНЦ ЮФО профессор Марина Боровская также заявила, что гранты, выделенные новым СУНЦ на основание и развитие, подходят к концу.

— Стоит ли продолжать финансировать развитие специализированных учебных научных центров? Однозначно да, — сказала она. — СУНЦ — не просто школы для одаренных детей, это наше будущее. Благодаря им начала складываться эффективная система воспроизводства научных кадров. Когда Десятилетие науки и технологий подойдет к концу, ребятам, которые в 14 лет поступали в СУНЦ, будет по 24 года, и это будет главная научная сила России.

школа
Фото: Getty Images/Alice Zed

Поэтому в письме в Госдуму и Минобрнауки члены Общественной палаты просят пересмотреть правительственный перечень получающих постоянное финансирование СУНЦ, добавив в него отсутствующие школы, и закрепить в законодательстве механизм постоянного финансирования таких центров, в том числе тех, которые появятся в будущем. В обращении отмечается, что участники круглого стола предлагали рассмотреть и вопрос софинансирования работы заведений из бюджетов регионов.

В Минобрнауки не стали оценивать предложение членов ОП — в ответе «Известиям» пресс-служба ведомства лишь сообщила, что в постановление правительства, которое предусматривает содержание СУНЦ на постоянной основе за счет бюджетных средств, включены четыре таких центра.

Комитет Госдумы по науке и высшему образованию пока не рассматривал это письмо, сообщил «Известиям» его первый зампред Олег Смолин.

— Но когда оно будет рассматриваться, я эти предложения поддержу, — сказал он.

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Поправки, разъясняющие особенности дальнейшего финансирования новых СУНЦ, необходимы, полагает и профессор Института развития образования ВШЭ Ирина Абанкина.

Нужно получить четкий ответ, как попадают вновь создаваемые СУНЦ в этот перечень, — сказал она. Эксперт отметила, что гранты — это вещь временная, а надо, чтобы такие центры вносили в госзадание и их деятельность финансировалась бы на постоянной основе.

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