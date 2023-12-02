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Захарова прокомментировала слова председателя ОБСЕ об исключении РФ из организации

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Фото: МИД РФ
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), министра иностранных дел Северной Македонии Буяра Османи о том, что «дискуссия об исключении России из ОБСЕ исчерпала себя».

«А была? Надо же. Всё пропустили», — поиронизировала дипломат в своем Telegram-канале.

Ранее в этот день Османи заявил, что существуют легальный и политический аргументы, чтобы исключить Россию из ОБСЕ. Но, по его словам, внутри организации есть расхождения во мнениях по этому вопросу, поэтому на данный момент дискуссия исчерпана.

Четкая деградация: за что Лавров раскритиковал ОБСЕ
И справится ли Мальта с нынешним кризисом организации

Ранее 1 декабря глава МИД РФ Лавров по итогам участия в министерской встречи ОБСЕ заявил о полной деградации всего созданного в рамках организации по трем направлениям безопасности. По его словам, страны Запада не извлекли никаких уроков из своей провальной линии на разрушение ОБСЕ и продолжают добивать организацию.

Совет министров иностранных дел ОБСЕ проходит в Скопье 30 ноября и 1 декабря. Двухдневный формат мероприятия включил пленарные заседания и другие события в рамках совета и на его полях. В программе Лаврова были запланированы как многосторонние, так и двусторонние переговоры.

В ходе саммита государства — члены ОБСЕ достигли консенсуса о назначении Мальты председателем организации в 2024 году. Глава министерства иностранных и европейских дел и торговли Мальты Иан Борч, в свою очередь, сообщил, что нынешний председатель ОБСЕ ранее просил его взять на себя эту роль на следующий год. Он отметил, что вступит в должность 1 декабря.

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