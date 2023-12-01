Лавров заявил о полной деградации всего созданного в рамках ОБСЕ

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил 1 декабря о полной деградации всего созданного в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по трем направлениям безопасности.

«Мы наблюдаем полную деградацию всего, что было создано во всех трех измерениях безопасности: и в военно-политическом, и в экономическом, и в гуманитарном и правозащитном. Мы убедились, что никаких уроков наши западные коллеги не извлекли из своей провальной линии на разрушение ОБСЕ. С упорством, заслуживающим лучшего применения, продолжают ее добивать», — отметил министр по итогам участия в СМИД ОБСЕ в Северной Македонии.

Он отметил, что Запад не извлек никаких уроков из своей провальной линии на разрушение ОБСЕ и продолжает добивать организацию.

По его словам, страны Запада занимаются «мелкой возней» в ОБСЕ по продлению полномочий комиссаров, которые прямо нарушали принципы организации.

Совет министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ проходит в Скопье 30 ноября и 1 декабря. Двухдневный формат СМИД ОБСЕ включает пленарные заседания и другие мероприятия в рамках совета и на его полях. В программе Лаврова были запланированы как многосторонние, так и двусторонние переговоры.

В ходе саммита государства — члены ОБСЕ достигли консенсуса о назначении Мальты председателем организации в 2024 году. Глава министерства иностранных и европейских дел и торговли Мальты Иан Борч, в свою очередь, сообщил, что нынешний председатель ОБСЕ ранее просил его взять на себя эту роль на следующий год. Он отметил, что вступит в должность 1 декабря.