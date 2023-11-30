В ОБСЕ достигли консенсуса о назначении Мальты председателем организации в 2024 году

Государства — члены Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) достигли консенсуса о назначении Мальты председателем организации в 2024 году. Об этом сообщает в четверг, 30 ноября, газета Malta Today со ссылкой на слова главного дипломата Северной Македонии Бужара Османи.

«57 государств — членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе договорились в понедельник, что Мальта должна взять на себя председательство в организации по ротации после того, как Россия отстранила Эстонию от этой работы», — передает газета.

Османи добавил, что решение будет официально оформлено позже.

Министр иностранных дел Мальты Ян Борг в свою очередь в одной из соцсетей сообщил, что нынешний председатель ОБСЕ ранее просил его взять на себя эту роль на следующий год. Он сообщил, что вступит в должность 1 декабря.

Встреча министров иностранных дел ОБСЕ проходит в Скопье 30 ноября и 1 декабря. Ранее сообщалось, что членам организации в том числе предстоит определиться с кандидатом на председательство в 2024 году. Среди кандидатов также обсуждалась Эстония, однако Россия неоднократно заявляла, что не поддержит кандидатуру Таллина. Решения в организации принимаются консенсусом.

Ранее в четверг на встречу в столице Северной Македонии Скопье прибыл глава МИД РФ Сергей Лавров. Двухдневный формат СМИД ОБСЕ включает пленарные заседания и другие мероприятия в рамках совета и на его полях. В программе Лаврова запланированы как многосторонние, так и двусторонние переговоры.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что выступление Лаврова на Совете министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ коснется в том числе кризиса безопасности в Европе, вызванного нежеланием США выстраивать нормальный порядок отношений.