Реклама
Прямой эфир
Мир
Reuters сообщило о трудностях ЕС в согласовании программы помощи Киеву
Армия
Четыре флота и Каспийская флотилия вернулись в подчинение главкому ВМФ
Мир
Жена Зеленского заявила о нежелании переизбрания мужа на новый срок
Мир
Заблокированные в Польше украинские водители начали голодовку
Общество
Погоня продавца шаурмы с ножом за мужчиной попала на видео
Политика
Путин исключил Резника и Горгадзе из состава СПЧ
Экономика
Эксперты объяснили рост доллара и спрогнозировали курс американской валюты
Интернет и технологии
Приложение «РЖД пассажирам» удалили из App Store
Мир
Reuters сообщило об увеличении импорта российского ядерного топлива Евросоюзом
Мир
Председатель ОБСЕ назвал исчерпанной дискуссию об исключении РФ
Общество
Завод шампанских вин «Новый Свет» выиграл приз «Вкус качества»
Мир
Bloomberg заявило, что снижение добычи ОПЕК+ не окажет влияния на нефтяные цены
Армия
На службу в ВС РФ с 1 января поступили более 452 тыс. человек
Мир
Вучич допустил визит Лукашенко в Сербию в 2024 году
Общество
На СВО погиб ставший известным благодаря клипу украинской группы «Грибы» Денис Степанов

Председатель ОБСЕ назвал исчерпанной дискуссию об исключении РФ

0
Фото: REUTERS/Leonhard Foeger
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Дискуссия об исключении России из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) исчерпала себя. Об этом 1 декабря заявил председатель организации, министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи.

«Некоторые члены читают, что ОБСЕ была основана как платформа для предоставления диалога между странами, мыслящими в противоположном ключе. Предназначение ОБСЕ в том, чтобы собирать их вместе через сотрудничество и вовлечение, всеобъемлющий подход к безопасности для мира и стабильности в нашем регионе. Поэтому, я считаю: эта дискуссия исчерпала себя, по крайней мере, на данный момент», — заявил он на пресс-конференции по итогам министерской встречи.

Османи отметил, что существуют легальный и политический аргументы, чтобы исключить Россию из ОБСЕ. Но, по его словам, внутри ОБСЕ есть расхождения во мнениях по этому вопросу.

Четкая деградация: за что Лавров раскритиковал ОБСЕ
И справится ли Мальта с нынешним кризисом организации

Ранее 1 декабря глава МИД РФ Лавров по итогам участия в министерской встречи ОБСЕ заявил о полной деградации всего созданного в рамках организации по трем направлениям безопасности. По его словам, страны Запада не извлекли никаких уроков из своей провальной линии на разрушение ОБСЕ и продолжают добивать организацию.

Совет министров иностранных дел ОБСЕ проходит в Скопье 30 ноября и 1 декабря. Двухдневный формат мероприятия включил пленарные заседания и другие события в рамках совета и на его полях. В программе Лаврова были запланированы как многосторонние, так и двусторонние переговоры.

В ходе саммита государства — члены ОБСЕ достигли консенсуса о назначении Мальты председателем организации в 2024 году. Глава министерства иностранных и европейских дел и торговли Мальты Иан Борч, в свою очередь, сообщил, что нынешний председатель ОБСЕ ранее просил его взять на себя эту роль на следующий год. Он отметил, что вступит в должность 1 декабря.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023