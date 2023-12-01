Минюст признал иностранными агентами проект «Ковчег» и «Телеканал Дождь»

Минюст РФ внес в список иностранных агентов «объединение лиц, осуществляющее деятельность под наименованием «Телеканал Дождь» (признан нежелательной организацией). Об этом 1 декабря сообщается на сайте министерства.

Кроме того, иноагентами признан социолог Игорь Эйдман, проект «Ковчег», который оказывает помощь релоцировашимся россиянам, и правозащитница Анастасия Буракова, основательница инициативы.

«Проект «Ковчег» выступал против специальной военной операции на Украине, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике. Осуществлял проведение мероприятий с участием иностранных агентов», ― сказано в сообщении министерства.

Помимо «Дождя», из списка иностранных агентов Минюст исключил благотворительный фонд «Самарская губерния», признанный иноагентом в 2016 году.

Ранее, 21 ноября, Замоскворецкий районный суд Москвы отказал журналисту Дмитрию Муратову (признан в РФ иноагентом) в исключении из реестра иностранных агентов. Как отметил представитель Минюста, журналист давал интервью «иностранным информационным структурам» из недружественных России стран, в частности с Украины, из Великобритании и Латвии. Муратов был внесен в реестр иноагентов 1 сентября.

1 декабря 2022 года в РФ вступил в силу закон, регулирующий деятельность иностранных агентов. В случае получения данного статуса иноагент среди прочего больше не может получать финансовую господдержку, принимать участие в госзакупках и заниматься педагогической деятельностью в госучреждениях. Кроме того, данные лица должны сообщать о соответствующем статусе своим работникам и органам власти, а также маркировать создаваемые ими материалы.