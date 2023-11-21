Суд отказал журналисту Дмитрию Муратову в исключении из реестра иноагентов

Замоскворецкий районный суд Москвы отказал журналисту Дмитрию Муратову (признан в РФ иноагентом) в исключении из реестра иностранных агентов. Об этом 21 ноября сообщил корреспондент «Известий» из зала суда.

Представитель Минюста отметил, что журналист давал интервью «иностранным информационным структурам» из недружественных России стран. Речь идет об Украине, Великобритании и Латвии.

«Совокупность указанных обстоятельств подтверждает законность и обоснованность решения Министерства юстиции о внесении истца в реестр иностранных агентов», — указал представитель ведомства.

Выйдя из зала заседаний, Муратов сказал журналистам, что «не понимает суть претензий». Представители журналиста заявили, что обжалуют решение суда.

Муратов был внесен Минюстом в реестр иноагентов 1 сентября. Ведомство заявило, что он участвовал в создании и распространении материалов других иноагентов и распространял мнения, «направленные на формирование негативного отношения к внешней и внутренней политике» России.