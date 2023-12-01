Политолог объяснил предложение Орбана отложить вступление Украины в ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан хочет отложить вступление Украины в Евросоюз, так как Киев пока не готов к нему. Таким образом доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорин объяснил в пятницу, 1 декабря, предложение политика.

Он отметил, что пока большинство стран, в первую очередь Франция и Германия, поддерживали заявку Украины, его голос звучал как глас вопиющего в пустыне, и к нему не прислушивались.

«Но сейчас ситуация такая, когда набирается критическое переосмысление заявки Украины. Еврокомиссия недавно опубликовала отчет, что из семи критериев, которые Украина должна была выполнить прежде, чем откроются конкретные переговоры по вступлению, выполнила только четыре, а три не выполнила», — сказал политолог в разговоре с Lenta.Ru.

По словам эксперта, формально, политически и юридически такие переговоры открывать рано. Но в случае с Украиной Евросоюз изменил своим принципам и своим стандартам. По сути, он принял такое политическое решение, когда предоставил Украине статус официального кандидата на вступление в Евросоюз, считает политолог.

Он отметил, что, когда Сербия и Черногория получали аналогичный статус, требования к ним были гораздо жестче.

«Сам Евросоюз себя загнал в некую политическую ловушку, по сути, пригласил авансом Украину в состав ЕС. Теперь он находится перед выбором. Если следовать стандартным критериям, тогда преждевременно переходить к конкретным переговорам, о чем Орбан и говорит», — заключил специалист.

Ранее в этот день Орбан посоветовал Евросоюзу сначала заключить с Украиной договор о стратегическом партнерстве и не ранее чем через 5–10 лет вернуться к разговору о принятии страны в объединение, передает RT.

По мнению венгерского премьера, переговоры о вступлении Украины в ЕС должны быть поставлены на повестку дня только в том случае, если «будет проведена адекватная подготовка и согласованы различные интересы».

Орбан указал, что на данный момент ЕС плохо подготовился к предстоящему саммиту по вопросу членства Украины. Киев находится в состоянии конфликта, поэтому правовая система там работает иначе, чем в мирной стране, добавил он.

По словам Орбана, сейчас членство Украины в ЕС не соответствует национальным интересам Венгрии.

При этом он заявил, что Венгрия не станет применять право вето на начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз, потому что правила сообщества не дают такой возможности, сообщает телеканал «360».

Газета Politico написала со ссылкой на неназванного высокопоставленного еврочиновника, что ЕС движется к политическому кризису из-за помощи Украине и давления со стороны Венгрии, сообщается на сайте kp.ru.

Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен 29 ноября заявила, что Киев выполнил почти все требования, установленные Евросоюзом для начала переговоров о вступлении в объединение. Для Украины они заключаются в продолжении борьбы с коррупцией, а также во внедрении реформы для защиты прав нацменьшинств.

При этом в тот же день глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что на данном этапе среди государств — членов Евросоюза (ЕС) нет согласия по вопросу членства Украины.

27 ноября глава МИД Бельгии Аджа Лябиб сообщила, что Брюссель еще не определился, поддержит ли начало переговоров с Украиной о вступлении в Евросоюз. По ее словам, процесс приема новых членов в состав ЕС должен идти совместно с перестройкой самого Европейского союза, что подразумевает реформирование институтов объединения.

Ранее в том же месяце доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов ГУУ Максим Чирков рассказал «Известиям», что вступление Украины в ЕС окажет крайне негативное влияние на экономику самого союза.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС в феврале 2022 года. В апреле того же года украинская сторона передала в союз заполненную вторую часть опросника на получение статуса кандидата. 23 июня того же года Мишель сообщил, что на саммите Евросоюза Украине согласовали статус кандидата.