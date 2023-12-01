Путин предложил Совбезу обсудить влияние достижений технологий на безопасность РФ

Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совета безопасности РФ 1 декабря предложил рассмотреть вопрос о влиянии достижений технологического суверенитета на безопасность страны.

«Мы с вами сегодня обсудим вопрос очень важный, а именно как влияет достижение технологического суверенитета на обеспечение безопасности страны», — сообщил он в начале встречи.

Слово для доклада глава государства предоставил первому заместителю председателя правительства Андрею Белоусову.

Ранее, 29 ноября, Путин заявил, что Запад полагал, что Россия никогда не слезет с его «технологической иглы», однако это происходит очень быстро. До этого, 24 ноября, на посвященной искусственному интеллекту (ИИ) конференции AI Journey, Путин назвал монополию западных платформ в России в сфере ИИ опасной и недопустимой. Глава государства подчеркнул, что запретить развитие технологий нельзя, но следует следить за безопасностью и разумностью их применения.

Президент Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников 13 сентября в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) рассказал «Известиям», что в условиях импортозамещения научное сообщество при поддержке властей стремится к технологическому суверенитету, гарантирующему стабильность и безопасность. В числе приоритетных направлений Красников упомянул здравоохранение, сельское хозяйство и электронные технологии.