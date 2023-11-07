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Политика
Путин обсудил с Белоусовым концепцию технологического развития РФ

Путин поручил продолжить работу над законом о технологической политике

Что этот документ собой представляет и какие проекты затрагивает
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Фото: ТАСС/Гавриил Григоров
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Законопроект о технологической политике находится в высокой стадии подготовки, сообщил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов на встрече с Владимиром Путиным 7 ноября. Глава государства поручил продолжать работу над документом. По сути, речь идет о реализации технологического суверенитета страны.

Что обсуждали на встрече

Главной темой встречи стало обсуждение готовящегося законопроекта о технологической политике, который закрепляет основные идеи Концепции технологического развития. «Надо сказать, что закон уникальный, у нас такого закона до сих пор не было, есть понятные причины. По сути дела, это закон о реализации технологического суверенитета», — сказал Андрей Белоусов.

Он обратил внимание на несколько новелл, которые закрепляются этим документом. Во-первых, это так называемые проекты технологического суверенитета. Речь идет о крупнейших проектах (больше 10 млрд рублей инвестиций), «которые нацелены на создание конкретной продуктовой линейки». Примерами таких проектов можно назвать станкостроение, микроэлектронику, беспилотные авиационные системы, дизелестроение, отдельные виды химии, медицинскую технику, фармацевтику.

Кроме того, по словам Андрея Белоусова, четко прописывается статус головного исполнителя проекта. «У нас есть опыт гособоронзаказа с головными исполнителями, он вполне себя оправдывает, в том числе как показывают последние события. И здесь реализована та же самая схема: может быть один головной исполнитель или несколько, но это должны быть четко зафиксированные компании, обычно частные компании, которые заключают с носителями долгосрочного спроса долгосрочные контракты», — подчеркнул Андрей Белоусов.

Законопроект также создает «прочную правовую базу» развития малых технологических компаний. По словам первого вице-премьера, само понятие «малая технологическая компания» было введено в правовую практику весной этого года. Проект о технологической политике определяет суть этих компаний, их критерии, механизмы их отбора.

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Законопроект о технологической политике находится в высокой стадии подготовки, уточнил Андрей Белоусов. «Очень важно. Я прошу вас, продолжайте этим заниматься с тем, чтобы он у нас не ушел куда-нибудь «вправо», — сказал на встрече Владимир Путин.

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