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Назарбаев в своей книге назвал Путина человеком слова

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Фото: ТАСС/Алексей Никольский
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Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выпустил автобиографическую книгу «Моя жизнь. От зависимости к свободе», в которой одна из глав посвящена российскому лидеру Владимиру Путину.

«Владимир Владимирович Путин — хозяин своего слова. Между нами никогда не было недомолвок или недоразумений. Он всегда и добросовестно выполняет данные коллегам обещания», — пишет Назарбаев в своей книге.

По словам первого президента Казахстана, у Путина есть черта — он может «заледенеть и долго не оттаивать» по отношению к тем главам государств и другим людям, которые не держат свое слово и не выполняют взятые обязательства.

Назарбаев отметил, что речь российского лидера — «прицельна и пронзительна, а его смыслы — многослойные пласты».

«Несколько лет назад я услышал по телевизору его ответ журналисту на вопрос о президенте одной страны. «Он — хороший актер», — сказал Путин. Так он показал, что по достоинству ценит имеющийся у человека талант. Ничего не скажешь», — вспоминает первый президент Казахстана.

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Он также напомнил, что во время Крымских событий 2014 года республика воздержалась от голосования в Совете Безопасности ООН.

«Мы, как и любое независимое государство, дали понять, что поддерживаем территориальную целостность Украины. Но после этого наши отношения с Россией продолжали развиваться в нормальном русле», — пишет Назарбаев.

По его словам, это говорит о том, что Путин уважительно относится к мнению коллег.

«Резюмируя, хочу сказать, что Владимир Владимирович Путин — человек слова. Руководителю страны порой бывает непросто придерживаться ранее данного слова. Но я был свидетелем, как Путин выполнял обещание, хотя казалось, что это не в пользу России. Знаю, что он верен дружбе. Это редкие человеческие качества, не столь часто встречающиеся у глав государств, вызывают уважение и доверие», — отмечает Назарбаев.

По его мнению, у Путина можно этому поучиться.

«Сейчас мы слышим разные мнения и оценки Владимира Владимировича Путина, но как бы вели себя другие в таких обстоятельствах, еще вопрос», — заключил Назарбаев.

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Книга «Моя жизнь. От зависимости к свободе» вышла в продажу 1 декабря. Назарбаев описывает крах СССР, рассказывает об обретении Казахстаном независимости и вспоминает тех, с кем ему довелось пересечься на политической арене.

Он описывает свои личные отношения с Владимиром Путиным, Си Цзиньпином, Касым-Жомартом Токаевым, Маргарет Тэтчер, Жаком Шираком, Герхардом Шредером, Тургутом Озалом, Реджепом Эрдоганом, Сильвио Берлускони, Ангелой Меркель и многими другими.

Нурсултан Назарбаев — первый секретарь ЦК КП Казахстана, президент Казахской ССР и первый президент республики Казахстан. Он ушел в отставку в марте 2019 года.

Назарбаев руководил страной 30 лет, провел рыночные и политические реформы, заложил основы современной экономики, сделав республику едва ли не самой успешной на постсоветском пространстве.

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